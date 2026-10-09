Piden 4 años de cárcel para un coronel de la Guardia Civil por irregulariddes en adquisición de 8.000 fusiles

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 4 años de prisión para un coronel de la Guardia Civil acusado de falsificar unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de falsificación de documento oficial y para los otros dos acusados pide una pena de 18 meses de prisión por el mismo delito. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la Fiscalía, el 11 de septiembre de 2019 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio de licitación emitido por la jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil cuyo objeto lo constituía la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto calibre para uso en diversas unidades.

El anuncio estaba sujeto al cumplimiento de una serie de prescripciones técnicas entre las que se otorgaba un plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación que expiraba el 30 de septiembre de 2019, así como la presentación de cinco unidades de muestra idénticas al fusil ofertado con una serie de características muy específicas.

Así, el 18 de septiembre de 2019, B. H. Z., en su condición de gerente de la empresa Uniformidad y Suministro de Protección SL, se reunió en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada con las dos máximas autoridades, el coronel J. F. P. B. y con el teniente coronel G. J. P.

Durante la reunión les comunicó la imposibilidad de que su empresa pudiera presentar en el plazo señalado las muestras de fusiles reclamadas en el pliego de prescripciones técnicas.

Ante la ausencia de otras ofertas, y con la posibilidad de que el concurso quedara desierto, B. H. Z. y J. F. P. B. convinieron en utilizar como unidades de muestra cinco fusiles de la misma clase y calibre perteneciente a la Guardia Civil, "previa manipulación de los elementos de identificación de tales fusiles".

Ese mismo día el coronel ordenó a una brigada que le retirara del almacén central cinco fusiles de asalto para llevarlos al laboratorio balístico, donde se realizan las pruebas balísticas de las muestras que adjuntan los licitadores de los expedientes de contratación.

Además, el coronel se dirigió a una agente de la Benemérita destinada en la Oficina Técnica del servicio de Armamento y Equipamiento policial encargada de la recepción de las muestras presentadas por licitadores en los diversos expedientes de contratación a quien ordenó redactar un recibo de entrega de material "a sabiendas de que la empresa Uniformidad y Suministro de Protección SL no había presentado tales muestras".

Cinco días más tarde, el coronel, acompañado de un guardia civil que actuaba bajo sus órdenes, y del teniente coronel "con conocimiento de la actividad ilícita que iba a desarrollarse", se dirigió al laboratorio balístico donde procedieron al embalaje, precintado y etiquetado de los cinco fusiles.

En el desarrollo de esa actividad, estas tres personas se aseguraron de que en cada uno de los envases en los que había guardado un fusil de asalto, hubiera también dos cargadores de 30 cartuchos, una caja de conservación y transporte, un estuche de limpieza y un manual de instrucciones en castellano, para así cumplir con las condiciones del pliego de prescripciones de la licitación.

Igualmente procedieron a estampar en cada uno de los envases una pegatina con el logotipo de la empresa Uniformidad y Suministros de Protección y una referencia al número de expediente de licitación para el que la muestra se entregaba, encima de los adhesivos que cada envase ya tenía previamente y donde se identificaba el número de serie de cada fusil de asalto y la titularidad de la Guardia Civil de cada uno.

Una vez realizado el etiquetado y contando la empresa Uniformidad y Suministros de Protección SL con el recibo de entrega de la muestra de fusiles en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, la acusada procedió a presentar su oferta de licitación el 27 de septiembre de 2019 al concurso anunciado en el BOE el 11 de septiembre de 2019 al que se adjunto el recibo de entrega de la muestra de fusiles firmado por el acusado , al ser uno de los requisitos imprescindibles para poder acceder a la licitación.