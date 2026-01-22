Pillados 'in fraganti' tres ladrones tras realizar un agujero en una verja para acceder a una tienda

"In Fraganti" Tres Ladrones Por Cometer Un Robo Tras Realizar Un Agujero En Una Verja - POLICÍA NACIONAL

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres varones 'in fraganti' por cometer un robo tras realizar un agujero en una verja, a la que habían accedido escalando por un andamio de la fachada de un establecimiento comercial, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado lunes en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuando se recibió aviso por parte del CIMACC-091, detallando que varias personas estaban intentando entrar al interior del almacén de la tienda, portando unas linternas.

Inmediatamente varias dotaciones policiales se personaron en el lugar, interceptando a un hombre colgado del andamio y a los otros dos, agazapados para no ser vistos, en el hueco que permite el acceso al local.

En el cacheo de seguridad practicado, se pudo comprobar que portaban enseres para realizar robos. Por estos hechos, los tres individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en establecimiento y otro de daños.