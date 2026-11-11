Los piquetes cortan varias vías de acceso a Madrid en el arranque de la huelga general

Un piquete informativo durante la jornada de huelga general, en el polígono industrial Getafe, a 11 de noviembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros de piquetes informativos que participan en la huelga general de 24 horas convocada este miércoles en todo el país han cortado varias vías de acceso a Madrid a primera hora de la mañana y han impedido durante breve espacio de tiempo la circulación de vehículos por puntos como la A-5 y la A-6, así como en tramos de M-30 y A-42.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha cortado el tráfico de entrada a la capital en la A-6, a la altura de Moncloa-Aravaca, entre las 7.30 y las 8 horas, aproximadamente, en el kilómetro 5.

También en el kilómetro 12 de la A-5, en el acceso a la capital desde Alcorcón, a la altura de San José de Valderas, sobre las 6.45, aunque en este caso han sido durante apenas cinco minutos.

Los cortes de tráfico por la presencia de piquetes en las vías también se ha registrado en hora punta en la A-42 (autovía de Toledo) en la zona de Carabanchel, o en vías de circunvalación dentro de la capital como la M-30.

En este último caso, han sido cortes en varios puntos de la carretera de circunvalación a la altura de Méndez Álvaro, en sentido norte, así como en la zona del puente de Ventas, en sentido A-2, o a la altura de Legazpi. "Cortes puntuales en M-30 y principales accesos a la capital con motivo de ocupaciones de calzada por parte de manifestantes", han advertido desde el Centro de Movilidad del Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales.