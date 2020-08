Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Getafe califica de "insuficiente" el plan de 'vuelta al cole'

Sostiene que no es suficiente bajar la ratio a 20 alumnos, sino que es necesario bajarla a 15

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Getafe ha calificado el plan de la Comunidad de Madrid para la vuelta al colegio de "pantomima" e "insuficiente" para abrir los centros escolares, y ha vaticinado que en las circunstancias actuales "no va a ser posible mantenerlo".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios el profesor jubilado y miembro de la Plataforma Miguel Lanchos, durante una concentración a las puertas del nuevo colegio público y bilingüe El Bercial, con motivo de la visita de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto a la alcaldesa Sara Hernández.

A su juicio, el de Ayuso es el "gobierno más ineficiente de los últimos 25 años", ha señalado Lanchos, en referencia al tiempo que lleva gobernando el PP la Comunidad de Madrid. "Ya no es que tenga unas políticas de derechas, como ha sido siempre, de privatizar la pública y de beneficiar a la concertada, sino que es que realmente no gobierna", ha aseverado.

La Plataforma defiende que hay que contratar 11.000 docentes solo para la educación pública, frente a los 10.610 prometidos por el Gobierno regional para la pública y la concertada. Asimismo, sostiene que no es suficiente bajar la ratio a 20 alumnos, sino que es necesario bajarla a 15. También asegura que es imposible mantener los grupos de convivencia estable con niños pequeños.

Igualmente, Lanchas ha destacado la dificultad para organizar el servicio de comedor por grupos, "si no se va a contratar más personal". Además, ha subrayado la importancia de la enfermera escolar, cuando la mayor parte de los centros educativos no cuentan con esta figura y se responsabiliza al director de las medidas de prevención del Covid-19, cuando "no está capacitado para ese tipo de cosas".

En cuanto a los desdobles, ha afirmado que los centros "están a tope", que algunos están ocho años construyéndose por fases, como el centro que la presidenta ha visitado este lunes, después de que sus alumnos hayan estado "cuatro años soportando obras y traslados a otros centros".

"El problema de este gobierno es que todo su interés es fomentar lo privado, deteriorar al máximo la educación pública para que la gente no tenga otra opción que irse a la privada", ha zanjado.

CONCENTRACIÓN EN PROTESTA CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS POR FASES

Varias decenas de personas se han concentrado este lunes frente al colegio El Bercial de Getafe para

protestar contra la construcción de centros por fases. Los concentrados, algunos con camisetas verdes y paraguas, han gritado 'Ayuso, acaba los colegios y los institutos' y 'fuera, fuera' cuando ha salido del centro educativo en vehículo. Además, varios de los congregados llevaban carteles en los que se podía leer 'No al maltrato de la educación pública. Ayuso, conmigo no cuentes'.

Desde el PSOE de Getafe han lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "haya entrado y salido por la puerta de atrás en su visita al colegio, evitando dar la cara ante los vecinos de Getafe que esperaban hablar con ella". En este sentido, los socialistas se han preguntado si Isabel Díaz Ayuso "tiene miedo a que le pidan explicaciones de los problemas que genera la construcción de centros por fases".

"Ha intentado evitar que nuestros vecinos le trasladen su opinión sobre su gestión, pero la voz de nuestro pueblo nunca se silencia", han apuntado, al tiempo que han destacado en las redes como la alcaldesa sí saludaba a los vecinos.

Sin embargo, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido a través de su cuenta de Twitter que: "Llamas a los afiliados para que te den palmitas en la espalda y griten, y al mismo tiempo piten a la presidenta que por respeto y cariño visita Getafe".

