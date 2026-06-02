La Plaza de Lima se cierra al tráfico desde esta medianoche por la visita del Papa, igual que Cibeles el jueves

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con es - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Lima se cerrará completamente al tráfico desde esta medianoche por la visita del Papa León XIV a Madrid, igual medida que se activará en la Plaza de Cibeles en la medianoche del miércoles al jueves.

En Lima también se cerrarán al tráfico los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz. En sentido norte se cerrarán los carriles centrales del Paseo de la Castellana desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

La calle General Perón se convertirá en un fondo de saco a la altura de la Plaza de Lima. No obstante, se permitirá el acceso a los túneles de Azca y a los residentes y servicios. La calle Concha Espina permanecerá cortada excepto para tráfico local desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la Plaza de Lima.

El cierre al tráfico de Cibeles se extenderá al Paseo de Recoletos; Alcalá hasta la Plaza de la Independencia, dejando libre el resto de movimientos de la plaza y las calles aledañas Serrano, Alfonso XII y O'Donnell hasta las 22 horas del día 6 de junio, y el Paseo del Prado hasta la Plaza de Cánovas del Castillo en sentido norte.

Hasta las 22 horas del 6 de junio se encuentra previsto mantener habilitados los carriles de circulación de las calles Gran Vía y Alcalá sentido Plaza de Cibeles para su conexión con el Paseo del Prado sentido sur. La Plaza de Cánovas del Castillo también permanecerá abierta hasta la misma fecha excepto para los movimientos en sentido norte por el Paseo del Prado.

Para tráfico local, residentes y servicios se encontrará habilitado un carril para los movimientos sur-norte por el lateral del Paseo de Recoletos.

TELETRABAJO

Ayuntamiento, la patronal y el Ministerio de Trabajo han coincidido en lanzar un mensaje para implementar el teletrabajo y la flexibilidad de horarios ante la visita del Papa y sus preparativos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el primero en hacer un llamamiento a las empresas ante las "grandísimas dificultades a la movilidad". Desde el Consistorio han apelado a "la paciencia y la generosidad" de los madrileños ante un "acontecimiento histórico" de una "magnitud prácticamente sin precedentes".

Esa petición generosidad se ha trasladado a las empresas en forma de recomendación. El alcalde ha pedido que se apueste por el teletrabajo del 3 al 9 de junio, cubriendo la visita, el montaje y desmontaje, y ha empezado predicando con el ejemplo con los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid.

También ha planteado que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores, fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar. Incluso ha rogado a la ciudadanía que "evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días".

CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, por su parte, ha recomendado a las empresas madrileñas que fomenten el teletrabajo ante "un evento sin precedentes para Madrid y la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado es fundamental para facilitar el normal desarrollo de un evento de esta magnitud", ha recalcado su presidente, Miguel Garrido.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha enviado a las Delegaciones de Gobierno una recomendación para teletrabajar ante posibles restricciones de la movilidad que puedan afectar a los trabajadores con motivo de la visita del Papa a distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias.