La plaza de Oporto, en Carabanchel, vivirá su "gran transformación", con más de 100 árboles y un carril bici

Archivo - Boca de metro en la plaza de Oporto, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). La plaza de Oporto y su entorno en Carabanchel serán renovados por completo con una inversión de más de cinco millones de euros, centrada en mejorar el entorno y d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Oporto, en el distrito de Carabanchel, vivirá su "gran transformación", con la plantación de más de un centenar de árboles, más de 3.000 arbustos y con la incorporación de un carril bici, ha anunciado el concejal-presidente, Carlos Izquierdo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión a Carabanchel.

"La remodelación de la plaza de Oporto no es una plaza más, es un concepto distinto", ha avanzado, tras describir que hasta ahora la zona norte y la sur de este punto del distrito no convivían. Ahora se buscará una "sintonía".

El objetivo es que la plaza de Oporto se convierta en el "centro neurálgico del distrito". Las obras comenzarían esta primavera, se prolongarían durante quince meses y su inversión alcanza los 5,3 millones de euros.