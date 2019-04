El Pleno de Ciudad Lineal con el que se cierra la legislatura terminó con una petición de matrimonio a una vocal vecina

Publicado 10/04/2019 13:26:39 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Ciudad Lineal con el que ayer se puso el broche final a la legislatura terminó de una manera cuanto menos original, con una petición de matrimonio a una vocal vecina de Ahora Madrid.

A las 18 horas comenzaba el último Pleno de la legislatura en el distrito, presidido por Yolanda Rodríguez. Cuando la sesión estaba a punto de terminar, la concejala-presidenta dio el turno de palabra al público pero no se podía esperar lo que iba a ocurrir.

Un vecino tomó la palabra, primero para agradecerle a la concejala el trabajo realizado en la Junta en estos cuatro años y las muchas horas invertidas en mejorar el distrito. Ese agradecimiento lo hizo extensible a los vocales vecinos de las cuatro formaciones presentes en el Ayuntamiento, Ahora Madrid, PSOE, PP y Cs.

Y su discurso de agradecimiento continuó... pero para centrarse en su pareja, una vocal vecina de Ahora Madrid, a la que acabó pidiendo matrimonio. "Sé que no te importan los papeles pero ¿quieres casarte conmigo?", preguntó ante concejales, vocales vecinos y público asistente. Ella no dudó en bajar hasta las butacas del público y darle el 'sí'.

BODA A LO 'GUERRA DE LAS GALAXIAS'

"Esto no lo supera nadie", ha bromeado la concejala Yolanda Rodríguez en conversación con Europa Press. Pero no es la única situación original que ha rodeado a la concejala presidenta de Ciudad Lineal y Hortaleza durante la legislatura en lo que al amor se refiere: no dudó en oficiar una boda de admiradores de 'La guerra de las galaxias', que se presentaron al enlace a lo Leia y Luke Skywalker un día después del estreno del 'Despertar de la fuerza'.

Pero a Yolanda Rodríguez no le pilló de sorpresa y estaba preparada porque en el pen drive con la música que utiliza para los enlaces tiene la 'Marcha Imperial'.

La edil es posiblemente la concejala que acumula más anécdotas de bodas. Ha oficiado enlaces con parejas e invitados de blanco pero no con el clásico de los vestidos de novia sino con el de las camisetas del Real Madrid que lucían todos. En otra ocasión el futuro matrimonio y los invitados fueron a la boda vistiendo como en la película 'Siete novias para siete hermanos'.

BODA EN FRANCIA, DIVORCIO EN ALEMANIA Y VUELTA A CASARSE A LOS 70

Yolanda Rodríguez explicaba a Europa Press meses atrás que también hay amores que mutan en desamor pero que se vuelven a reencontrar. Fue el caso de una pareja argentino-española que se casó por primera vez en Francia, se divorciaron quince años después en Alemania y, tras dejar pasar dos décadas, se dieron cuenta de que no querían vivir separados. Se casaron en la Junta a los 74 y 75 años respectivamente y pidieron a la concejala que remarcara en el enlace que esta vez era 'hasta que la muerte les separe'.

También están los que se declaran personas de palabra, como ese novio que convenció a su pareja después de pasar por la Junta para ir a celebrar su banquete de bodas, con 80 invitados, en un Burger King porque siempre había bromeado con esa posibilidad.

Pero no todo es alegría. Rodríguez vivió una boda en la que el novio se negó a besar a su ya esposa porque había tenido que correr cuatro kilómetros antes del enlace para ir a por el DNI que ella se había dejado olvidado.

También se han dado casos de parejas que no se han presentado al enlace o que ha tenido que intervenir la policía. Fue el caso de un exmarido que quiso estropearle el día a su anterior pareja haciéndose pasar por policía fake. El resultado fue que acabó en comisaría.

LAS BODAS NO PARAN DE CRECER

Desde 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018 los concejales madrileños habían oficiado 11.967 bodas, con una subida ascendente más que evidente desde las 1.746 en 2015 a las 3.142 un año después, las 3.429 en 2017 y las 3.650 en 2018. El año pasado el mayor número de bodas se ofició en Retiro (300), seguidas por las de Centro (279) y Hortaleza (225).

Las sorpresas se la llevan a veces las parejas cuando se encuentran con la alcaldesa, Manuela Carmena, oficiando su boda. Y es que desde primeros de 2016 tanto ella como los delegados de gobierno ofician matrimonios civiles para descargar la agenda de los concejales-presidente de distrito. Lo hacen por turnos mensuales en las bodas que se celebran en Centro (el cuarto sábado de cada mes) y en Retiro (el segundo sábado de cada mes).

Las parejas pueden consultar en la web municipal las fechas disponibles para casarse en las Juntas Municipales de Distrito y elegir el día que más les interese. El Ayuntamiento de Madrid permite hacer una pre-reserva online de la fecha y lugar para celebrar bodas civiles, con lo que se agiliza la tramitación, se evitan las colas y se gana en eficacia.

Hasta entonces, las personas que querían contraer matrimonio en el Ayuntamiento tenían que acudir presencialmente a las Juntas de Distrito en horario de 9 a 14 horas para presentar la documentación necesaria con la que solicitar la cita previa para realizar un enlace civil.

El área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social lanzó un sistema de petición on-line de cita previa para matrimonios civiles, de modo que los contrayentes pueden hacer una pre-reserva de lugar y hora desde la web www.madrid.es, en el apartado Trámites/Servicio de Cita Previa.

La pre-reserva debe confirmarse presencialmente, con la documentación necesaria, en el distrito elegido en el plazo de los dos días hábiles siguientes al de la solicitud. De lo contrario quedará anulada. Además se abre el calendario a dos años, cuando hasta entonces era únicamente uno.