La población de la Comunidad de Madrid aumenta en 33.246 personas en el tercer trimestre y supera los 7,23 millones

Archivo - Varias personas disfrutan del buen tiempo, en el parque Juan Carlos I, a 28 de febrero de 2026, en Madrid (España - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población residente en la Comunidad de Madrid aumentó en 33.246 personas durante el tercer trimestre de 2026, un 0,46% más respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar los 7.230.432 habitantes a 1 de octubre, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estas cifras, la región se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento durante los meses de julio, agosto y septiembre, únicamente por detrás de la Comunitat Valenciana (+0,48%) y por encima de la media nacional, que registró un incremento del 0,26%.

En términos interanuales, la Comunidad de Madrid ha ganado 77.381 habitantes respecto al 1 de octubre de 2025, cuando había 7.153.051 residentes, lo que supone un aumento del 1,08%. La región alcanza así su cifra de población más elevada de la serie histórica.

Madrid se mantiene como la tercera comunidad autónoma más poblada de España, por detrás de Andalucía, con 8.791.584 habitantes, y Cataluña, con 8.253.952. De este modo, los 7,23 millones de habitantes de la Comunidad representan el 14,48% de la población residente en España.

Además, el incremento de 33.246 residentes registrado en la región durante el tercer trimestre supone el 25,5% del crecimiento anotado en el conjunto del país en ese mismo periodo.

Por sexos, de los 7.230.432 habitantes de la Comunidad de Madrid, un total de 3.765.701 son mujeres, el 52,08%, mientras que los 3.464.731 restantes son hombres, el 47,92%. Respecto al trimestre anterior, el número de mujeres aumentó en 16.995 y el de hombres en 16.251.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la población de España se sitúa en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, el valor máximo de la serie histórica, al aumentar en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026, según datos provisionales del INE.

Este crecimiento se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representa el 98,8% del crecimiento total, como indica el INE, que señala que esta población nacida en el extranjero (de 10.433.091 personas) fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237. La población de nacionalidad española creció en 43.340. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 435.551 personas.

De este modo, la población de residentes en España a 1 de octubre de cada año se sitúa así en los 49.935.642 en 2026; 49.500.091 en 2025; 48.999.880 en 2024 y 48.486.665 en 2023.

CRECIMIENTO EN TODAS LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Durante este tercer trimestre, la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,48%), Comunidad de Madrid (0,46%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,36%).

Las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a España durante el tercer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 33.200 llegadas), la española (23.600) y la venezolana (19.000). Mientras, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salieron del país fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

Por otro lado, el número de hogares se situó en 19.953.529 a 1 de octubre de 2026, con un aumento de 69.162 durante el tercer trimestre del año, lo que representa un nuevo máximo en la serie histórica.

Los datos de la ECP son provisionales desde el último censo publicado. En el caso de los datos de población, el INE detalla que cada trimestre se revisa la serie provisional hasta que a final de año se publique un nuevo censo de población, que se incluirá como población residente definitiva antes de la siguiente publicación de la ECP (febrero del año siguiente).