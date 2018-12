Podemos acusa a PSOE de no querer que arranque ya la comisión de universidades por la comparecencia de Mónton

Publicado 18/12/2018 11:37:48 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid María Espinosa ha acusado este martes al PSOE de "aliarse" con PP para que no arranque ya la comisión de investigación de universidades "porque les incomoda la comparecencia de la exministra de Sanidad Carmen Montón".

La Mesa de la Asamblea se reunió ayer como cada lunes y no quiso propiciar una fecha ni para diciembre ni para enero para poder llevar a cabo las primeras sesiones, por lo que la primera Mesa del 21 de enero será la que fije la primera sesión, que tendrá lugar en febrero.

PP y PSOE son los grupos que se opusieron a que haya una sesión este mes, porque consideran que "no había urgencia, que el calendario de febrero no se ve hasta enero y que no aprobaron un plan de trabajo en la primera sesión".

A juicio de Espinosa, lo que quieren es que "no dé tiempo a investigar y que no se arroje luz y que no vayan a comparecer políticos que han hecho tanto daño a la Universidad Pública".

"Lo que ocurrió cuando apareció el caso máster de Cristina Cifuentes fue un amago por parte del PSOE de una moción de censura y ahí era urgente y ahora no, porque parece que les incomoda la comparecencia de Carmen Montón y otros políticos socialistas que hayan podido hacer daño a la Universidad Pública", ha criticado.