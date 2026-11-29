Archivo.- La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene en un acto de campaña - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha confirmado este domingo su desaparición definitiva en el mapa político madrileño al no lograr ninguno de los 38 escaños en liza al Congreso por la provincia de Madrid, tras quedarse fuera de la Asamblea en las últimas elecciones autonómicas y no lograr ningún concejal en solitario en las municipales.

La formación 'morada', con la eurodiputada y exministra Irene Montero como cabeza de lista por Madrid, ha afrontado esta cita electoral en alianza con Gabriel Rufián (ERC), candidato por Barcelona, con una apuesta por la marca propia como alternativa a los grandes bloques y voz de la izquierda.

Desaparecido en Madrid tras los comicios de 2023 y sin el altavoz de la representación institucional, el partido que nació en 2014 con la intención de "asaltar los cielos" ha rozado el 1% de los votos, con el 95% de los votos escrutados, y con algo más de 32.000 votos queda por debajo de formaciones como Democracia 21 o Se Acabó la Fiesta.

Unos resultados que certifican la pérdida paulatina de votos de la formación en la región y dejan fuera del hemiciclo a su cabeza de lista, una Irene Montero que ha concentrado en Madrid gran parte de su campaña, con tres autobuses recorriendo la ciudad para difundir sus propuestas de intervención en los mercados de la vivienda, los carburantes y los alimentos.

Una campaña fundamentalmente personalista bajo el lema 'Paz, casa y trabajo' que se ha centrado en recuperar las condiciones materiales básicas de la ciudadanía en un contexto de descontento social que desembocó en la huelga general del pasado día 11.

Estas elecciones eran la segunda cita en solitario de Podemos para lograr un escaño en el Congreso, tras su estreno en 2015, un año después de su fundación y en pleno auge de una formación liderada por Pablo Iglesias enfocada en acabar con "la casta" política. En aquel entonces, logró 756.257 votos en Madrid (el 20,9%) y ocho escaños, su máximo histórico.

Tras el denominado 'pacto del botellín', Podemos concurrió a las próximas citas en coalición con Izquierda Unida, que logró su máximo histórico para el Congreso al superar el medio millón de votos en las elecciones generales de 1996 --547.901 papeletas, el 16,44%, y seis diputados--.

La doble cita con las urnas de de 2019, bajo la marca de Unidas Podemos y junto a Izquierda Unida y Equo, marcó el inicio de una pérdida paulatina de respaldo electoral que le llevó a bajar del medio millón de sufragios --de 613.911 (16,23%) pasó a 463.629 (13,01%)--.

En los últimos comicios generales de 2023, a los que Podemos acudió bajo el paraguas de Sumar, liderada por Yolanda Díaz, la marca que aglutinaba a más de una decena de fuerzas logró 557.780 votos en la región (el 15,46%) y seis diputados.

La 'puntilla' había llegado dos meses antes con los comicios autonómicos de 2023, en los que Unidas Podemos (Podemos-IU-Alianza Verde) apostó por Alejandra Jacinto para disputar la Presidencia de la Comunidad a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

La formación no logró llegar al 5% necesario --161.032 votos, el 4,76%-- y se quedó fuera de la Asamblea, donde contaba con 10 diputados, logrados cuando el exlíder del partido, Pablo Iglesias, encabezó la lista de las elección autonómicas anticipadas del 4 de mayo de 2021. "España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa", celebró la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre la candidatura por Madrid del fundador de Podemos, con la cual nació el lema "o comunismo o libertad".

Esos comicios, que coincidieron con las municipales, dejaron sin altavoz institucional a la formación. La lista encabezada por Roberto Sotomayor para hacerse con la Alcaldía que ostentaba José Luis Martínez-Almeida también se quedó por debajo del 5% y fuera, por tanto, de Cibeles. En el Congreso además, sus cuatro diputados se han integrado en el Grupo Mixto.

Montero no lo ha tenido fácil para remontar este escenario, con una apuesta arriesgada en solitario fuera de Frente Amplio, tras fracasar el intento de negociación para confluir juntos. Personalidades como el exlíder de IU Alberto Garzón y otros exdirigentes de Podemos como la cofundadora del partido Carolina Bescansa, el exsenador Ramón Espinar, la exdiputada Tania Sánchez o el primer secretario de Organización de la formación Sergio Pascual, firmaron un manifiesto para pedir el voto a la candidatura de Frente Amplio.

Tampoco ha contado con la posibilidad de participar en los debates electorales tras determinar la Junta Electoral Central (JEC) que su participación no era obligatoria. Así, Irene Montero y su equipo han compaginado los mítines con reuniones con colectivos sociales y visitas a mesas informativas del partido.

En este sentido, la cabeza de lista por Madrid se ha volcado en el apoyo a la huelga educativa no universitaria que arrancó el 14 de octubre en la región. Alejados de los mítines multitudinarios de otras formaciones, los actos conjuntos con Rufián y el de cierre de campaña con Pablo Iglesias han sido los más seguidos.

Uno de los principales ejes de la campaña ha sido combatir la apelación al voto útil de Pedro Sánchez y ha marcado distancias con la gestión del Gobierno de coalición en materia de vivienda, gasto militar y feminismo. Sus reproches se han extendido a Frente Amplio, al que considera plegado a los intereses del PSOE.