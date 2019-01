Podemos confirma que no presentará candidatura alternativa a Carmena en las elecciones municipales

Publicado 23/01/2019 18:00:53 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Madrid no presentará candidatura alternativa a la plataforma Más Madrid encabezada por Manuela Carmena a las elecciones municipales de mayo en la capital, han confirmado a Europa Press fuentes de la formación 'morada'.

Aunque esta es la idea consolidada a día de hoy no la tildan de definitiva, habida cuenta de los movimientos que se están desarrollando en las últimas semanas en Podemos después de que el ya excandidato regional de Podemos, Íñigo Errejón, haya anunciado que se presentará con la misma marca de Carmena, Más Madrid, a los comicios autonómicos.

Así, aseguran que "nada ha cambiado" después de que el jueves el líder de Podemos, Pablo Iglesias, respondiera así tras el anuncio de Errejón: "El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid".

Las mismas fuentes aseguran también que nunca ha existido ninguna propuesta alternativa de Podemos a la que encabezará la primer edil matritense, a pesar de que momento no se garantice la presencia de ningún miembro elegido en las primaras internas de Podemos.

Preguntada al respecto hoy en una entrevista radiofónica, Carmena ha admitido que "en principio" no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid y candidato de Podemos al Ayuntamiento, Julio Rodríguez, para incluirle en su Gobierno en el caso de que repitiera como regidora de la capital.

"En principio no he pensado en él", ha dicho Carmena, quien ha reconocido que "quizá" no lo ha hecho porque tiene una "excesiva vinculación en unas elecciones que se han producido en una estructura política", en referencia a Podemos.

Tras decir que es "majo" y "estupendo", ha reconocido hasta en tres ocasiones que no ha pensando en él. "En principio no, no he pensado en él, si estuviera interesado para llevar el área de Policía, por ejemplo, a lo mejor sí, pero en principio no he pensado en él", ha reiterado Carmena, quien cree que puede ser "excelente" y que, además, es "agradable, interesante" y con "experiencia en dirigir cuerpos".