La Policía condecora a 247 agentes madrileños, entre ellos a los que 'cazaron' al violador de La Paz

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid ha condecorado este martes, Día del Patrón del Cuerpo, a un total de 247 agentes y otras personalidades, entre ellos a los policías científicos que localizaron al violador de La Paz, acusado de cuatro violaciones (dos consumadas y dos en grado de tentativa) en el entorno de ese hospital madrileño.

El agente Alejandro Robles, del Grupo de Delitos Violentos de la Brigada de la Policía Científica de Madrid, ha explicado a los medios que su labor fue rastrear en domicilios y hospitales para recabar todos los vestigios posibles para dar con el autor de esas violaciones, que sembraron el pánico en el barrio del hospital desde diciembre de 2016 a abril de 2017.

"Fue una labor complicada porque el autor tomaba muchas cautelas para no dejar ningún vestigio y además pasó mucho tiempo desde los hechos hasta la investigación", ha dicho Robles que reconoce que este caso fue el más sonado, pero que su Grupo trabaja en otros casos también muy complicados.

El violador de La Paz, Pedro Luis Gallego, resultó ser el conocido como el violador del ascensor, condenado por cometer 17 violaciones y dos homicidios en la década de los ochenta

La Jefatura también ha galardonado al subinspector Juan Luis Dragado, de la comisaría de Fuenlabrada, con la cruz al mérito policial por distintivo rojo, por la intervención en un atraco en un supermercado a finales del año pasado en esta localidad. "Estaba un atracador apuntando con un arma a una cajera y yo estaba comprado. Intervine y conseguí reducirle tras una persecución por las calles de la localidad. Él llegó a dispararme pero no me dio. Eso sí, en el forcejeo me hirió con un arma blanca", ha reconocido el agente, que lleva 26 años de servicio, la mitad en Fuenlabrada.

Además de las medallas con distintivos blanco o rojos concedidas a 247 policías por destacadas intervenciones, la Policía Nacional de Madrid ha otorgado la Corbata de la Orden del Mérito Civil para la Unidad de Intervención Policial (UIP) por sus labores en seguridad ciudadana. Igualmente, ha otorgado dos condecoraciones a agentes jubilados, un a Cuerpos Generales, una a la presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza.

También han recogido distinción seis jueces y fiscales, cuatro guardias civiles y 6 personas ajenas al Cuerpo por su contribución y ayuda al mismo. Además, han dado una mención honorífica al perro policía Leo y han otorgado menciones a dos personas particulares y a los periodistas especializados en seguridad Alfonso Ojea (Cadena Ser Madrid) y Alfonso Egea (Antena 3).