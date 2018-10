Barbero, sobre la ausencia de Garrido en el Día de la Policía: "Creo que en los actos institucionales hay que estar"

Publicado 02/10/2018 14:28:05 CET

El concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha afirmado este martes, respecto a la ausencia del presiente regional, Ángel Garrido, en los actos del Día de la Policía Nacional, que cree que "en los actos institucionales hay que estar".

Tras dichos actos, celebrados este mediodía en Ifema, Barbero, que ha participado en la Mesa Presidencia poniendo medallas, se ha mostrado "satisfecho" con el respeto institucional "excelente" y con la relación actual con la nueva Delegación del Gobierno en Madrid, "una cooperación que se inició en el MADO y que fue excelente", frente a la anterior gestión del PP.

"El año pasado estaba invitado y en los micrófonos se anunció que estaba en la mesa de presidencia y autoridades para repartir las medallas pero luego me dijeron que no porque el director general de la Policía dijo que no quería que estuviese", ha contado el edil.

"A un representante del Ayuntamiento de Madrid, que pone 6.200 policías al servicio de los madrileños todos los días, ese señor que no era de Madrid decidió que se hacía un ninguneo al Ayuntamiento. Lo digo porque el respeto institucional debe darse por todas las partes. Yo no estoy representando un partidos, sino a todos los ciudadanos y los que trabajan en la seguridad", ha añadido.

Barbero ha dicho que por ello escribió a la entonces delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, quejándose del "feo" que le hicieron.

Por último, el concejal ha afirmado que hoy es un día "para estar, para agradecer la colaboración y que es muy importante saber que vamos al unísono en una materia que nos une, sin lectura partidista, que es la seguridad de los madrileños".