Un policía fuera de servicio detiene a un hombre que amenazaba con un cuchillo a personas en un parque de Vicálvaro

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Policía Nacional fuera de servicio detuvo el lunes por la mañana a un hombre que amenazaba con un machete militar a varias personas en el parque forestal de Valdebernardo, en el distrito madrileño de Vicálvaro.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.45 horas del lunes en el citado parque, situado en la avenida Aurora Boreal, donde el agente fuera de servicio estaba paseando cuando se percató de un hombre que amenazaba con un cuchillo a una mujer, según informan fuentes policiales.

El agente le fue a dar el alto, pero el sospechoso emprendió su huida, amenazando incluso a un trabajador de parques y jardines. Tras esconderse entre unos matorrales, este hombre, un español de años, salió del parque, donde fue dado el alto por otro policía fuera de servicio.

Tras identificarle, ambos agentes fuera de servicio retuvieron al sospechoso hasta la llegada de los agentes uniformados. Según informaciones de 'ABC', el detenido sufre algún tipo de trastorno psiquiátrico y cuenta con un amplio historial delictivo por amenazas y robos.