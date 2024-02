La Policía investiga un acceso no consentido al banco de embriones en una clínica de fertilidad

ALCORCÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo administrador de la clínica de ginecología y reproducción ReproFiv de Alcorcón, José Luis Acero, ha denunciado ante la Policía Nacional un presunto acceso no consentido a los tanques donde se conservan los embriones, algo que ya está siendo investigado por este Cuerpo de Seguridad, que ha obligado a cerrar la clínica al público.

"Hay algunas decenas de tratamientos que se han tenido que aplazar", ha dicho a Europa Press. En este sentido, ha aclarado que, aunque no iniciarán nuevos hasta que todo se aclare, sí se atenderá a los pacientes que ya hubieran comenzado el proceso.

"Están siendo seguidas por sus doctoras para que les den pautas, en el caso de que sean necesarias, o para atender cualquier duda que puedan tener", ha aclarado.

La denuncia la interpone cuando, una vez nombrado administrador único el pasado diciembre, se realiza una auditoría técnica interna y descubren "una no compatibilidad de la auditoría física de los tanques de embriones con lo que dice el software donde se sigue la trazabilidad".

"Vemos que hay algunos embriones que no somos capaces de localizar", por lo que se realiza un inventario completo. Tras ello detectan, además, una presunta incursión ilícita en el laboratorio donde se guarda el tanque de muestras criopreservadas.

Es por ello que, al no conocer el alcance, no pueden saber "si alguien ha manipulado muestras o no" y, por tanto, se da parte a las autoridades sanitarias y a la Policía para que investiguen. No obstante, señala que "los embriones están perfectamente etiquetados y los recipientes cerrados", pero "lo primero era garantizar seguridad y la salud de los pacientes".

Acero, que comparte y entiende la preocupación de los afectados, ha recalcado que están esperando a que se resuelva la situación para conocer "si el alcance es grave o si, por el contrario, no", por lo que de momento desconocen si pueden "seguir adelante con los tratamientos".

Por ello, ha insistido en que, hasta que esté todo claro, la clínica se mantendrá cerrada al público, aunque "los embriones ahora mismo están perfectamente custodiados y los tanques abastecidos". También, recuerda, se ha habilitado un número de teléfono de atención para que los afectados por "esta desagradable situación" puedan solicitar cita con su doctora o con la directora del laboratorio.