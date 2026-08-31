La Policía investiga el robo de cable de unos generadores que dan luz al circuito de F1

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Anton - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el robo de cableado de unos generadores que suministran electricidad a instalaciones del circuito de Fórmula 1 de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El robo fue detectado el pasado domingo en la zona del túnel por el que discurre parte del circuito, en el entorno de las obras que se están llevando a cabo para poner a punto el trazado de cara a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se estrenará en Madrid el próximo mes de septiembre.

Los autores sustrajeron cable de unos generadores destinados a proporcionar suministro eléctrico a las instalaciones del circuito. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del robo y determinar quiénes están detrás de la sustracción, tal y como ha adelantado el diario 'El Mundo'.

El Gran Premio está previsto para el mes de septiembre y supondrá la incorporación de Madrid al calendario del campeonato. La investigación policial trata ahora de determinar el alcance del robo y si la sustracción de cableado ha provocado algún tipo de incidencia en los trabajos de preparación del circuito.