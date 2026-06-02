La Policía Municipal busca al conductor de una furgoneta implicada en un atropello en Vallecas a finales de mayo

Imagen de una cámara de seguridad en la que se observa a una furgoneta arrastrando a un hombre en Villa de Vallecas - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para dar con la identidad del conductor de una furgoneta que protagonizó un atropello a finales del mes de mayo en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo sobre las 9.30 horas entre el Camino de Hormigueras y la calle Torre de Don Miguel, cuando una furgoneta de color blanca, posiblemente un modelo de Peugeot, Citroën, Opel o Fiat atropelló a otra persona.

Según se observa en el vídeo de una cámara de seguridad, difundido por la Policía Municipal de Madrid, el conductor del vehículo circula por la vía con otra persona encaramada al retrovisor derecho de la furgoneta tras una posible discusión.

Cualquier información sobre el vehículo o su conductor puede comunicarse al 092, al 915 889 500, ITatestados@madrid.es o atestadostrafico@madrid.es. Asimismo, se ha hecho un llamamiento al conductor del vehículo para que se ponga en contacto con la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico.