La Policía Nacional desarticula un narcopiso en Carabanchel tras seguir la geolocalización de un teléfono robado

Material incautado en un narcopiso de Carabanchel - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel por presuntos delitos contra la salud pública y el patrimonio después de localizar un teléfono móvil robado del interior de un vehículo que llevó a los agentes hasta un domicilio vinculado al consumo y venta de drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las 13 horas del martes, cuando los agentes de la Comisaría de Distrito recuperaron mediante geolocalización un teléfono móvil que había sido sustraído horas antes del interior de un vehículo, ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid en un comunicado.

La señal condujo a los agentes hasta un domicilio del distrito, donde un hombre entregó a los agentes el teléfono, que se encontraba dentro de una bolsa junto a otros dispositivos electrónicos. Los agentes identificaron al morador, quien señaló a una mujer como la persona que le habría llevado hasta allí el teléfono poco antes.

Así, ante los indicios de una posible actividad delictiva y la sospecha de que en el inmueble pudiera haber más efectos sustraídos o sustancias estupefacientes, los agentes solicitaron a las 15.24 horas al juzgado autorización para la entrada y registro. Durante la intervención, la mujer trató de escapar por una ventana, pero fue detenida por los agentes.

En el registro del domicilio, la Policía se incautó de diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y heroína, además de casi 400 euros en efectivo y fraccionado, básculas de precisión y otros efectos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

Los agentes procedieron finalmente a la detención de los tres implicados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y contra el patrimonio, tras lo que fueron puestos a disposición judicial.