La Policía reduce con un disparo en la pierna a un hombre armado con dos cuchillos en una gasolinera de Parla

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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves a primera hora de la mañana a un hombre al que ha tenido que reducir disparándole en la pierna después de que le sorprendieran amenazando a los viandantes con dos armas blancas de grandes dimensiones en las inmediaciones de una gasolinera en Parla.

Los hechos se han producido sobre las 7.50 horas de esta mañana en una gasolinera ubicada en la calle Londres, hasta donde se han trasladado los agentes tras recibir un aviso de que había un hombre con grandes cuchillos que estaba amenazando de muerte a otra persona, según informaciones de la Policía.

Cuando los agentes han llegado al lugar, el sospechoso ha arremetido contra ellos, a lo que uno de los policías ha lanzado tres disparos al aire con carácter disuasorio si bien, en vistas de que el hombre no deponía su actitud, ha terminado por dispararle en la rodilla derecha.

Los propios agentes de Policía han sido quienes han realizado un torniquete al sospechoso, que finalmente ha sido detenido y trasladado al hospital en situación estable. Esta persona, un ciudadano español nacido en 1969, habría estado causando problemas en la vía pública durante toda la noche.