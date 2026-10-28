Política, economía y ciudadanía se unen en Madrid en una Cibeles de luto que llora a los que ya no están

Política, economía y ciudadanía se unen en una Cibeles de luto que llora a los que ya no están - RICARDO RUBIO

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de todo el arco político --el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; las socialistas Reyes Maroto y Mar Espinar o las portavoces de Más Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot-- se han unido en el dolor de una plaza de Cibeles de luto que llora a las 64 víctimas mortales y 107 personas hospitalizadas tras el trágico accidente ferroviario en Toledo.

Más de dos centenares de personas han secundado a los pies del Ayuntamiento de Madrid el llamamiento hecho por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio por las víctimas del choque mortal entre trenes.

El alcalde de Madrid ha presidido los cinco minutos de respetuoso silencio que se han guardado en la plaza de Cibeles, de negro riguroso, roto al comienzo y a su término por los aplausos.

Las lágrimas han tomado Cibeles, como las que arrasaban el rostro de la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, amiga y colaboradora de quien fuera ministra de Empleo Fátima Báñez, ahora presidenta de la Fundación CEOE, desaparecida en el trágico accidente. También emocionado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto al presidente de CEIM, Miguel Garrido.

Además, han acudido a honrar la memoria de las víctimas el presidente del Senado, Pedro Rollán; a la vicealcaldesa de Madrid y número 2 al Senado por Madrid, Inma Sanz; la número 2 por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; el secretario general del PP, Miguel Tellado; el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, o quien fuera alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano.

La política madrileña ha secundado los cinco minutos de silencio a los pies del Palacio de Cibeles estando representada por el alcalde y prácticamente todos los componentes de los grupos municipales de PP, Más Madrid y PSOE, junto a la presidenta Ayuso y el Gobierno regional al completo. También ha mostrado su dolor por el accidente la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, que ha llegado a la plaza dando la mano a Ayuso.

Una veintena de personas han secundado el llamamiento de Solidaridad, el sindicato próximo a Vox, para manifestar su rechazo al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La pancarta, en la que podía leerse 'Óscar Puente dimisión', ha sido sostenida, entre otros, por los dirigentes de Vox José María Figaredo, José Antonio Fúster y Carlos Hernández Quero.

Han mostrado su desacuerdo a unos metros del espacio ocupado por los representantes políticos que han secundado los cinco minutos convocados por la FEMP, entre ellos su antiguo compañero y hoy concejal no adscrito de Madrid Javier Ortega Smith.