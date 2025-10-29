Las políticas de empleo rozan los 700 millones en Presupuestos y se enfocarán en desempleados mayores de 45 años

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno de la Comunidad - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid alcanzan los 696,3 millones de euros en el Proyecto de Ley Presupuestos Generales para 2026, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno, y prestarán especial atención a desempleados mayores de 45 años.

En una rueda de prensa celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha destacado que se trata de un incremento del 3,5% respecto a este año, con 23,6 millones más.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico busca impulsar las políticas que han hecho a la región "líder en creación de empleo en España en los últimos doce meses", con más de 100.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, según los datos de septiembre, en el que el paro bajó un 4,7% respecto al año pasado, quedando en 278.056, la cifra más baja desde 2007.

Para seguir avanzando en este ámbito y ayudar a los desempleados mayores de 45 años, se continuará desarrollando el Plan de Empleo Sénior, una iniciativa pionera con 135 millones de euros de inversión los dos próximos años y con 15 medidas específicas como Reactivate90, que ofrecerá a este segmento de edad un itinerario intensivo y personalizado de tres meses de recualificación profesional para renovar sus competencias.

Asimismo, las cuentas regionales para el próximo año contemplan un presupuesto de más de 100 millones de euros para reforzar el compromiso con la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, mediante programas de inserción y la subvención del coste salarial de aquellas que entren a trabajar en los Centros Especiales de Empleo, entre otras iniciativas.

También se continuará impulsando la contratación de grupos con especial dificultad para acceder o reintegrarse al mercado laboral, y para ello se destinarán 27 millones, un 86% más que en 2025, en ayudas para incentivar a las organizaciones que incorporen nuevos empleados de estos colectivos.

En materia de formación para el empleo, y con el objetivo de ofrecer programas especializados que respondan a las necesidades reales de las empresas, se pondrá en marcha un ambicioso plan de acciones con una inversión de 29,3 millones, entre las que destacan un nuevo centro educativo ubicado en Tres Cantos, especializado en biofarma, y otro en La Cantueña (Fuenlabrada), dedicado al sector logístico, que recibirán 4,8 millones.

42% AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO

Albert ha explicado también que el presupuesto de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo crece un 7,9% y que dará continuidad al Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024-2027, prestando especial atención a los establecimientos comerciales con más de 50 años de antigüedad.

En este contexto, aumentará las ayudas al comercio y la artesanía un 42,4%, reforzando el apoyo a los negocios afectados por la ampliación del Metro de Madrid. De igual forma, ampliará las ayudas a municipios para la organización de ferias y campañas de Comercio y artesanía, para la digitalización de pymes comerciales y de servicios y para las pymes artesanas.