El portavoz de Ayuso comparece sobre el ático este jueves en el Pleno con la oposición reclamando la documentación

Archivo - Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comparece este jueves en el Pleno de la Asamblea a petición propia por la polémica compra del ático de Chamberí por Planifica Madrid cuya documentación reclama la oposición, que ha convertido este inmueble en su principal ariete contra el Ejecutivo autonómico.

Esta comparecencia llegará a mitad de un orden del día que incluye también el debate de enmiendas a la totalidad dos proyectos de ley --Ordenación del Turismo y Defensa del contribuyente-- y las comparecencias del consejero de Medio Ambiente Agricultura e Interior para informar de los incendios de verano y la de Educación Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, sobre el inicio del curso escolar.

La intervención de García Martín para "informar sobre la gestión patrimonial" de Planifica Madrid llega a petición propia, pero también fue pedida por Más Madrid y PSOE junto a la del consejero delegado del ente, Pedro Corbalán.

La polémica llegaba a final de julio, cuando se conocía que el Ejecutivo regional había comprado en abril un ático por 6,3 millones de euros en el Paseo General Martínez Campos, en Chamberí, con el objetivo de servir como "oficina temporal" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mientras se ejecutaban obras en la Real Casa de Correos. Un extremo que desde la oposición se cuestionó, sugiriendo que este inmueble estaría destinado para residencia de la presidenta autonómica.

Días más tarde de conocerse la compra, el Ejecutivo regional anunció que vendería el inmueble junto a otros propiedad de Planifica Madrid para destinar el dinero resultante a la reconstrucción de la Sierra Oeste.

LA IZQUIERDA LO LLEVA A LOS JUZGADOS Y LA ASAMBLEA

Mientras que Vox ha preferido limitarse a reclamar las explicaciones de la compra, desde la izquierda han convertido el ático en el principal ariete contra Ayuso, vaticinando, además, que causará su caída.

Así, tanto PSOE como Más Madrid han acudido a los tribunales y se han personado en la causa abierto que investiga esta adquisición, al tiempo que han reclamado en la Asamblea tanto la información sobre la compra como las comparecencias. La del consejero delegado de Planifica Madrid fue rechazada en la Comisión de presidencia por PP, algo que interpreta la izquierda como un intento de censura y de "ocultar" lo que subyace a este ático.

Los partidos rechazan las explicaciones de la Comunidad sobre una "oficina temporal" y consideran que lo que se trataba era de un intento de la presidenta de conseguir una vivienda oficial sin seguir los causes legales, enfatizando en que se encuentra en el barrio en el que vivió su infancia y frente a la residencia de su madre.

Además, han utilizado este ático de 6,3 millones de euros como un símbolo de los objetivos que creen que persigue Ayuso, "vivir como Dios" a costa de los servicios públicos.

El último choque de la izquierda con la Comunidad alrededor del ático ha girado alrededor del documento de la compra, que no se ha entregado a pesar de argumentar Más Madrid y PSOE que era imprescindible para preparar esta comparecencia.

EL ORDEN DEL DÍA

Este debate llegará a mitad de un Pleno que arrancará con la primera sesión de control a la presidenta autonómica del curso, en la que Vox preguntará por migración y servicios públicos, PSOE por sus prioridades para la recta final de la legislatura, Más Madrid por su hoja de ruta en fiscalidad y PP por el Gran Premio de Fórmula 1.

Tras ello, en las preguntas dirigidas al Gobierno regional se abordarán asuntos como las medidas contra el empobrecimiento de la clase media, la competitividad de la región, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el impacto de la regulación estatal sobre los centros de datos.

También se debatirá sobre la climatización de los colegios, el acceso a la vivienda, la ampliación de la red de Metro, el funcionamiento de las urgencias hospitalarias durante el verano, las listas de espera para mamografías y las condiciones de los profesionales sanitarios.

LEY DE TURISMO Y DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

A renglón seguido se debatirán las enmiendas a la totalidad del PSOE y Más Madrid de dos Proyectos de Ley remitidos por el Ejecutivo: el de Defensa del Contribuyente y la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo.

El primero de ellos busca reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a las mismas. Será de aplicación a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad como el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.

La segunda incorpora a rango legal nuevas modalidades de alojamiento como las hostelerías (hostels) y las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares. Busca adaptar la normativa a la evolución experimentada por el sector en los últimos años.

VUELTA AL COLE E INCENDIOS, EN LAS COMPARECENCIAS

A continuación llegará el momento de las comparecencias, que arrancará con la de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien la ha solicitado a petición propia para, como es tradicional, hacer un balance del arranque del curso.

Posteriormente tomará la palabra su homólogo de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien dará cuenta de la gestión del Plan de Protección Civil contra incendios forestales de la Comunidad de Madrid (Infoma) del presente ejercicio.

Ha sido a petición del PSOE, que quiere que explique la gestión del incendio de la Sierra Oeste que se convirtió este verano en el peor de la historia de la región calcinando unas 27.000 hectáreas.

LAS PNL

Ya en el turno de las Proposiciones No de Ley, Más Madrid defenderá dos. En la primera, reclamará duplicar durante 2025 las inspecciones en residencias de mayores públicas y privadas, reforzar los protocolos con visitas sin previo aviso y seguimiento de las medidas correctoras, publicar los resultados de las actuaciones --incluidas las empresas sancionadas y las multas impuestas-- y crear un registro de quejas y denuncias de trabajadores, familiares y usuarios.

En la segunda, pedirá una línea de ayudas de 15 millones de euros para que los municipios de más de 50.000 habitantes implanten rutas escolares en el transporte urbano que conecten sus centros educativos, además de un Plan de Caminos Escolares Seguros para fomentar los desplazamientos a pie, bicicleta o patinete.

PP y Vox defenderán de forma acumulada dos iniciativas sobre Ceuta, Melilla y las relaciones con Marruecos. Vox pedirá reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y los restantes territorios españoles en el norte de África, rechazar cualquier negociación o fórmula de soberanía compartida, condenar las declaraciones marroquíes que cuestionen esos territorios y reclamar al Gobierno central una respuesta diplomática que podría incluir la convocatoria del embajador marroquí, la llamada a consultas del embajador español en Rabat o incluso la suspensión del Tratado de Amistad entre ambos países.

El PP, por su parte, exigirá reforzar la respuesta ante las entradas irregulares en Ceuta, con más medios de Extranjería, Guardia Civil y Policía Nacional, el despliegue de Frontex, reformas legales en materia de extranjería y asilo y un plan de protección de la frontera que incluya obras en el perímetro, vigilancia marítima y costera, además de un plan económico específico para Ceuta y Melilla.