Pozuelo notificará el cese de la actividad de un inmueble tutelado para MENAS porque incumple la normativa

26/11/2018

POZUELO DE ALARCÓN

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón notificará a los responsables del inmueble tutelado para menores extranjeros no acompañados (MENAS) el "cese actividad" por "incumplimiento de la normativa".

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes municipales que han explicado que el planeamiento urbanístico de Pozuelo "no contempla" el uso que la Comunidad pretende dar a una vivienda para que residan MENAS.

En el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que la actividad ejercida por una fundación en en inmueble de referencia, se incluye en el uso "Equipamiento de la Clase dotacional, de la categoría salud y Bienestar Social del vigente Plan General de Ordenación urbana", "no estando dicho uso" entre los recogidos como compatibles en las edificaciones de la zona. "No se considera autorizable la implantación del mismo en el inmueble de referencia", especifica el documento.

Desde el Consistorio, estas fuentes han aludido a la "sorpresa", "preocupación" e "indignación" de la alcaldesa de la localidad, Susana Pérez Quislant, al haber tenido conocimiento del traslado de los menores a través de los vecinos ya que "ni la Comunidad ni la entidad encargada" de los jóvenes "no han comunicado" al Ayuntamiento el uso que se pretende dar a la vivienda.

"La alcaldesa se ha intentado poner en contacto con la consejera hasta en seis ocasiones y con el Director General y no ha sido posible. Por ello, tuvo que recurrir al vicepresidente, Pedro Rollán. La alcaldesa se ha puesto en contacto con ellos por que tiene interés en buscar una solución, pues se trata de un lugar que no cumple la normativa y no es adecuado", ha añadido estas fuentes.

Así, han recalcado que la normativa municipal establece que el inmueble puede "sólo puede destinarse a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda" pero "no se puede autorizar como centro residencial". "No es porque sean menores extranjeros. Es porque no es un sitio adecuado. La respuesta sería la misma si fuera para personas mayores u otro colectivo", han subrayado.

Por otra parte, en el Consistorio han indicado que fueron los residentes los que se enteraron de la ubicación de este recurso "al ver el camión de la mudanza". "Solicitaron información al Ayuntamiento sobre los usos permitidos para la vivienda al entender que no se trata de un lugar adecuado", aseguran.

Además, explican que la casa "tiene deudas acumuladas con el Ayuntamiento al que deben el IBI desde el año 2015" .

A este respecto, han aludido al Decreto 21/2015, de 16 de abril, de la Comunidad de Madrid, donde se aprueba el reglamento regulador de procedimientos de autorización administrativa y comunicación previa para los centros y servicios de acción social en la Comunidad de Madrid, y la inscripción en el registro de entidades, centros y servicios, donde se recoge que la entidad titular "deberá solicitar la autorización administrativa" ante la Consejería competente que "garantice" que el proyecto de actividad que se presenta para la prestación de servicios sociales "cumple con el planeamiento municipal".

"Somos absolutamente sensibles a las necesidades de estos menores, y prueba de ello es que el Consistorio cuenta con una vivienda para refugiados en la ciudad por la que ya han pasado varias familias y ha dado distintas licencias y autorizaciones para pisos tutelados en zonas en inmuebles permitidos", ha explicado la alcaldesa, en declaraciones a los medios de comunicación.

Por ello, ha indicado que su intención es sentarse con los responsables en la Comunidad de Madrid para "buscar un buen sitio para los menores" ya que "no puede ser en un lugar que no reúne las condiciones y que además incumple nuestra propia normativa".

"NO ES UN CENTRO DE MENORES"

Al respecto, fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales han señalado a Europa Press que se trata de un "piso tutelado" y "no de un centro de menores".

En este sentido, han asegurado que "es la entidad" encargada de gestionar las instalaciones "la que tiene que tener todos los papeles" y que "los técnicos" de la Comunidad "han constatado" que la vivienda cumple con las condiciones para ser vivienda tutelada que acoge a menores". "No estamos hablando en ningún caso de un centro de menores", han reiterado.