PP acusa al Gobierno central de "hacer la vista gorda" con PEF de Madrid porque "se lo pasa por el arco del triunfo"

Publicado 10/12/2018 14:44:33 CET

García Castaño defiende que no han incumplido el PEF

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía y Hacienda del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha acusado al Gobierno central de "hacer la vista gorda" con el Plan Económico-Financiero (PEF) del Consistorio porque "se lo pasan por el arco del triunfo".

Henríquez de Luna ha preguntado si existe algún "pacto oculto" para que el Ministerio, que tutela el PEF, no haya aplicado medida coercitiva alguna de las que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria. "La interventora (del Ayuntamiento) tiene claro que en 2019 se incumplirá la regla de gasto con el proyecto de presupuesto en 131 millones aunque nosotros decimos que son 357 millones al acumular incumplimientos de años anteriores", ha lanzado el concejal del PP.

"Todos los años han incumplido la regla de gasto y lo del PEF ha sido un espejismo porque usted (al delegado Jorge García Castaño) hace lo mismo que (el anterior delegado) Carlos Sánchez Mato pero no lo dice a las claras. Él no se escondía, no tenía miedo", ha opinado.

García Castaño, que ha defendido que no han incumplido el PEF, ha aplaudido el entendimiento con el Gobierno central. Un ejemplo es el inminente acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP por el que las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) podrían ejecutarse hasta dos años después de su aprobación.