El PP acusa a Hita de haber ocultado que la Comunidad pidió hace un año licencia de obra para el nuevo IES en Arganda

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado este miércoles al gobierno municipal de Arganda del Rey liderado por el socialista Guillermo Hita de haber ocultado la petición de licencia de obras que realizó la Comunidad de Madrid hace un año para construir un nuevo Instituto público de Educación Secundaria en la localidad.

Según su versión, el Gobierno regional realizó esta petición en agosto de 2022 con el objetivo de construir este centro, mientras que el exregidor argandeño lo ha negado alegando que no es posible ya que cuenta con documentos que acreditan que la adjudicación de la obra, paso previo a la licencia, "se produjo el 27 de julio de 2023".

El número 2 del PP de Madrid, acompañado del alcalde de la localidad, Alberto Escribano, ha visitado este miércoles la parcela ubicada en el la avenida de Dublín con avenida de París que fue cedida por el Ayuntamiento a la Comunidad para la construcción de este centro, una vieja reivindicación vecinal.

Durante su visita, Serrano ha explicado que la Comunidad solicitó en agosto de 2022, "hace ahora un año", la licencia de obra a Urbanismo del Ayuntamiento para construir este nuevo IES pero el Consistorio gobernado por Guillermo Hita lo ocultó "demostrando que nunca le interesó ni tener un instituto ni tener ninguna infraestructura nueva en Arganda del Rey y el resultado fue ausencia total de inversión".

"El gobierno municipal convocaba manifestaciones, el gobierno municipal insultaba a la presidenta y a la Comunidad de Madrid, el gobierno municipal socialista de Guillermo Hita les acusaba de no querer construir un instituto, el gobierno municipal hacía pancartas que pagaba y colocaba en el Ayuntamiento contra la Comunidad de Madrid y el gobierno municipal además se hacía fotos aquí todos los meses para decir que la Comunidad de Madrid no quería construir un instituto que resulta había pedido una licencia ya de obra que no se les había dado", ha explicado.

En su intervención, Serrano ha explicado que ha sido ahora, con la llegada del PP al Ayuntamiento de la mano de Escribano, "cuando la Comunidad ha requerido esa licencia, cuando efectivamente se ha descubierto que esa petición estaba hace un año". "El gobierno de Isabel Díaz Ayuso siempre ha estado comprometido con Arganda y con las estructuras que necesita, y una de las instituto. Y resulta realmente lamentable que el alcalde socialista haya estado manifestándose contra la Comunidad de Madrid cuando precisamente en su Ayuntamiento tenía la solicitud de licencia desde hace casi un año para que se pudieran comenzar esos trabajos", ha indicado.

HITA LO NIEGA

Por su lado, Hita ha subrayado que "difícilmente se puede pedir una licencia de obra cuando no se ha adjudicado todavía la misma". "No solo mienten sino que desacreditan a los profesionales del Ayuntamiento de Arganda del Rey, que son los que deberían haber recibido la petición de licencia, pues el registro no depende ni del alcalde ni de ninguno de sus concejales", ha subrayado el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) en un mensaje en redes sociales.

En cambio, Serrano ha dicho contar con la documentación que demuestra que esta petición se realizó y que contradicen la versión de Hita. Así, el actual regidor de la localidad ha indicado que toda la documentación y archivos que necesitaba la Comunidad enviar al Ayuntamiento para que esa licencia fuera otorgada se enviaron en noviembre y "está toda la documentación firmada debidamente y además electrónicamente con sus fechas y con horarios".

"No hay capacidad para engañar ni por supuesto intención y quien vuelve a engañar es él, que no asume que es que esto es así", ha indicado Escribano, quien ha aclarado que la solicitud de licencia ha vuelto a entrar en el Ayuntamiento y se le ha pedido a la Comunidad "varios aspectos que se necesitan aclarar en el proyecto de aspectos técnicos".

De forma paralela, ha explicado, los técnicos del Ayuntamiento "están trabajando para que la licencia sea dada cuanto antes y la construcción comience como nos comprometimos en este trimestre".

En este contexto, el secretario general del PP de Madrid ha reclamado a Hita que "deje de grabar vídeos y estar permanentemente cuestionando el trabajo de la nueva corporación" y que entregue su acta de concejal "por dignidad y por ética política".

"Desde luego que si hay algo que en política está muy mal visto es la corrupción y esto es corrupción moral, porque no hay nada peor que estar demandando a una administración que actúe y manifestarte contra ella cuando al mismo tiempo sabes que tienes ahí constancia de que la Comunidad había hecho lo que tenía que hacer y era el Ayuntamiento el que lo tenía que guardar en un cajón", ha insistido.

En esta línea, ha insistido en que el exregidor argandeño ha usado la ciudad contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "para sus propios fines políticos". "Lo único que quería era entrar en la lista del Congreso y el resultado es el que todos conocemos, ocho años parados y ocho años con una ciudad abandonada que ahora estamos recuperando y poniendo en marcha".

"Lo que demuestra esto es que Arganda no tenía un alcalde, tenía un activista político al servicio del Partido Socialista y en contra de los intereses de los propios vecinos de Arganda.