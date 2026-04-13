PP acusa a Más Madrid de buscar "excusas" para no apoyar a líderes que "luchan por la libertad" como Corina Machado

Archivo - El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, interviene durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha criticado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por "encontrar siempre una excusa" cuando se trata "de defender a quienes luchan por la libertad" como la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios después de que Maestre haya acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de utilizar las distinciones municipales como "propaganda" y de "violar" el reglamento con la concesión de la Llave de Oro de la ciudad a Corina Machado.

"Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es situarse del lado correcto, el de la democracia, la libertad y el apoyo a quienes se enfrentan a dictaduras", ha destacado Izquierdo.

En este sentido, ha criticado que Maestre hable de "propaganda" cuando lo que se reconoce es "la valentía" de una líder democrática que es además una "referente internacional en la defensa de los derechos y de las libertades".

"El reglamento no está para esconder a Madrid ante las causas justas, sino para permitir que la ciudad exprese institucionalmente su respaldo a figuras de relevancia extraordinaria. Lo preocupante es que Más Madrid no lo vea y quiera posicionarse al lado de las dictaduras", ha concluido.