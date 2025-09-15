PP de Ayuso, tras La Vuelta: "Sánchez convirtió el PSOE en Podemos y como se le ha quedado corto, ahora en Batasuna"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región - Alberto Ortega - Europa Press

Tacha de "antisemitismo repugnante" la posición del Gobierno central y dice que se ha trasladado una imagen "absolutamente lamentable"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado tras la cancelación de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su "deriva radical convirtió el PSOE en Podemos y como se le ha quedado corto, ahora ya lo ha convertido en Batasuna".

"Esto ya es la kale borroka alentada desde el propio Gobierno. Ha levantado un muro entre españoles para cargarse los consensos de la Transición y la convivencia pacífica entre todos", ha planteado Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Cree que con el episodio vivido este domingo se lanza el mensaje de que "podrá perder las elecciones" pero que tiene "las antorchas para poder quemarlo todo". Es lo que prevé que sucederá si llega el PP a La Moncloa, las "calle incendiadas porque ya están siendo preparadas para ello".

Asimismo, ha cargado contra las críticas del PSOE a que Ayuso en Alalpardo saludara y se fotografiara --entre otros-- con el equipo israelí, lo que ha tachado de provocación.

"Ayuso provoca por saludar a un equipo que participa en una gran vuelta internacional, un equipo que participa legítimamente porque está clasificado para ello, y provoca por ir a saludarle", ha reprochado Díaz-Pache, quien identifica en ese mensaje la "misma terminología" que la kale borroka.

Ha cargado de nuevo contra PSOE y Más Madrid por no haber "mostrado su solidaridad" con los agentes heridos sino haber "celebrado esos disturbios" y que "unos violentos puedan condicionar la celebración de una Vuelta a España".

"No que puedan hacer una protesta, que por supuesto sería legítima por las causas que ellos consideren, sino impedir la celebración mediante la violencia de un evento deportivo. Ayer se hizo un llamamiento para quemar Madrid, por motivos políticos, no por la situación de Gaza, que nada les importa", ha proseguido.

"BOICOTEAR" POR NACIONALIDAD ES "MUY FEO"

El 'popular' ha vuelto a preguntar "qué habían hecho" a título individual los ciclistas del equipo israelí para que se boicotease su participación en La Vuelta. Sostiene que "boicotear a una persona por su nacionalidad es un gesto muy feo" y ha afirmado que con Israel es con "el único país que ocurre" que se boicotea a sus ciudadanos por ser de ese estado.

"Lo que vemos es que desde el Estado se incendian las calles, se alienta desde el gobierno a una manifestación violenta (...) Esto es intolerable y lo que es más grave, porque un grupo de salvajes siempre puede intentar impedir un evento deportivo, lo que es novedoso, lo que es llamativo y lo que es absolutamente intolerable es que esas manifestaciones se alienten desde el Gobierno", ha reprochado Carlos Díaz-Pache.

El portavoz del PP ha afirmado que se ha trasladado una imagen de España "absolutamente lamentable" de un país "inseguro" donde no se puede garantizar la integridad de los deportistas o las personas que acuden a verlo.

"(Un país) Donde se señala a las personas por su nacionalidad. Siempre la misma. Por cierto, esto ya pasó ya ocurrió en el pasado y el siguiente paso es marcarlos con un brazalete con una estrella de David", ha añadido Díaz-Pache para tachar de "antisemitismo repugnante" la posición del Ejecutivo central.