PP cree que su compromiso por derechos LGTB no se mide por una bandera y defiende que ya está para eso la constitucional

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicado que el compromiso del Gobierno regional con los derechos LGTB no se mide por "una bandera" y ha defendido que para eso ya está la bandera constitucional que recoge esos y todos los demás.

En rueda de prensa telemática, al ser preguntado sobre que Vicepresidencia luzca una bandera arcoíris y no la Puerta del Sol, Serrano ha señalado que el compromiso con los derechos civiles y de las personas no se midan "en función de si pones una bandera en un balcón" sino "con hechos".

A su juicio, los gobiernos del PP, ahora también con Cs, han demostrado su compromiso con los derechos del colectivo LGTB. "No voy a entrar en alimentar polémicas que no conducen a nada. No sé por qué tiene que haber una bandera con motivo de cada uno de los derechos que recoge nuestra Constitución. Para recoger esos derechos ya hay una bandera, la Constitucional que representa la unidad del país y la vigencia de todos esos derechos. No hay mejor bandera para defender los derechos humanos, civiles y constitucionales que la bandera constitucional", ha defendido.

Por su parte, el portavoz de Cs, César Zafra, en declaraciones remitidas a los medios ha lamentado que debido al Covid-19 no se pueda celebrar la semana del Orgullo en la calle por lo que considera que las instituciones como ha hecho la Asamblea y Vicepresidencia tienen que lucir los colores LGTB y lanzar el mensaje de apoyo a las personas que siguen luchando día a día por tener sus derechos.

"Desde Cs siempre vamos a sumarnos a esas reivindicaciones, porque amar a quien quieras nunca puede ser motivo de odio", ha sostenido.