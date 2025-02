PP critica la "pataleta" de la izquierda al abandonar la comisión de Gómez por pedir al "amo y capo" Pedro Sánchez

Vox pedirá al Consejo de Estado un informe sobre si Sánchez debe acudir o no a la comisión tras ser llamado

El PP ha criticado la "pataleta" de la izquierda (PSOE y Más Madrid) al haber abandonado la comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo que está haciendo la izquierda madrileña es el show al que nos tienen acostumbrados cada vez que tienen que salir a defender por encima de todo, de los madrileños y de la propia universidad, a su jefe amo y capo de toda esta mafia que es el señor Pedro Sánchez", ha lanzado la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, en los pasillos de la Cámara antes de arrancar la sesión destinada a los empresarios.

La izquierda anunciaba esta mañana que ya no tomaría parte de la comisión al entender el PSOE que era un espacio para la "persecución contra rivales políticos" y Más Madrid porque es un "show a medida" del PP que "ya ni siquiera logran que sea noticia".

Zarzalejo ha reivindicado que Sánchez puede "alumbrar mucha de la verdad" que están reclamando en la comisión y cree que el movimiento de la izquierda busca "destrozar el buen trabajo" que ha hecho esta comisión. Ha afirmado que están "demostrando que por encima de los madrileños y la universidad pública" quieren defender a Pedro Sánchez.

"MUY POCO RESPETO A LOS TRABAJOS DE ESTA INSTITUCIÓN"

Al hilo, ha censurado el "muy poco respeto a los trabajos de esta institución" y su falta de voluntad de conocer "las posibles irregularidades" que pudieran haber tenido lugar en "la universidad más importante de Madrid".

Ante las críticas de "monopolizar" los comparecientes, ha defendido que el PP ha sido el único de los grupos que ha cumplido "a rajatabla" el Plan de Trabajo aprobado por la Mesa de la comisión, propuesto pro los 'populares'.

"El resto de los grupos, a pesar de sus quejas por los cupos que se establecieron al principio, han renunciado a sus cupos. Tanto Más Madrid, como PSOE, como el Grupo Vox han renunciado a activar sus cupos", ha recordado, afirmando que su voluntad era sacar el máximo partido a este espacio.

Considera, además, que aunque este miércoles la izquierda madrileña "abandona físicamente" la comisión, lo cierto es que "ya la abandonaron desde la segunda sesión", tras comparecer los rectores de la universidad.

Por último, Zarzalejo ha asegurado que con los trabajos de la comisión han "redondeado el círculo". "Nosotros comenzamos con la comparecencia de Begoña Gómez, que es la protagonista de todo este tráfico de influencias que se ha producido en su cátedra. Una cátedra que se gestó en la Moncloa y que se ha cancelado por la Universidad Complutense (...) Hoy volvemos a Moncloa y por eso hemos citado al señor Pedro Sánchez", ha expuesto Zarzalejo, quien considera que el presidente utilizó su cargo para otorgar a su mujer "una carrera profesional que hasta que él no llega a La Moncloa en 2018, no había tenido".

VOX LO VE "PREVISIBLE"

Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha tachado de "previsible" que la izquierda abandonase la comisión. "Nosotros por eso venimos exigiendo que se llamase a Pedro Sánchez, porque es lo que había que haber hecho desde un principio", ha añadido Cuartero. Cree que la comisión ha dejado de ser una "pantomima" cuando se ha pedido al jefe del Ejecutivo central.

En los pasillos de la Asamblea ha afirmado que lo que ha hecho el PP "con toda esa obsesión de quitar el foco de Vox" ha sido "perder el tiempo". Cuartero ha indicado que su "único interés es que el número uso de siente a declarar".

En último lugar, ha anunciado que elevarán al Consejo de Estado su petición de informe sobre si el presidente del Gobierno tiene o no la obligación de acudir y las consecuencias que tendría si no fuera a la comisión.

"No entendemos que el Partido Popular se vaya a conformar con que Pedro Sánchez diga que no puede o que no tiene la obligación de venir. Por lo tanto, nosotros hemos avisado, vamos a seguir adelante hasta sus últimas consecuencias", ha rematado.