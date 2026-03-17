PP dice que "uno de cada tres días" de 2026 no ha habido Guardia Civil en Arganda y Delegación le acusa de mentir

Archivo - Imagen de archivo de un furgón de la Guardia Civil - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que "uno de cada tres días" de 2026 no ha habido "ni un solo dispositivo" de Guardia Civil en Arganda del Rey, ante lo que la Delegación del Gobierno le ha acusado de mentir.

Serrano ha afirmado en una visita al municipio que el 33% de los días no ha habido un dispositivo de Guardia Civil para atender Arganda, que tiene su propio cuartel, y que "según la relación de puestos de trabajo que en su momento dio la Delegación de Gobierno, dispone de 143 guardias civiles asignados".

"No es algo solo de Arganda, llevamos tiempo denunciándolo. En la Comunidad de Madrid faltan en torno a 1.000 policías y guardias civiles frente a los datos que ofrece la Delegación de Gobierno", ha lanzado el 'popular'.

Serrano ha afirmado que Arganda es un "ejemplo de la desidia y la dejadez" del Gobierno de España ante "un tema tan importante como es la seguridad", al tiempo que ha tachado de "inaudito" que haya "policías haciendo de escoltas de activistas políticas que no han sido agredidas en ningún momento" al tiempo que mujeres que han sido "víctimas reales" que han acudido a la Policía de Arganda por "detuviera al agresor por falta de Guardia Civil".

"Hoy hemos conocido también el dato de Valdemoro, donde de 105 que aparecen en la RPT solo hay 70 policías. O en El Molar, donde de los 21 que aparecen solo hay 14", ha apostillado Alfonso Serrano.

EL DELEGADO HABLA DE "BOCHORNO" E INVENCIÓN

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tachado de "bochorno" estas acusaciones por parte de los 'populares' y ha acusado al alcalde de Arganda de "inventarse una noticia" para "justificar" que Serrano vuelva a cargar contra el Gobierno de España, "que es lo único en lo que están cada día".

Así, Martín ha señalado que el Ayuntamiento de Arganda debería "agradecer" o al menos "reconocer" el "compromiso" del Gobierno central con el municipio, en el que próximamente se inaugurará un nuevo cuartel de la Guardia Civil. "Dejen de instrumentalizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha exigido.

Preguntado por si en lo que va de año ha habido unos 23 días en los que no ha habido presencia de la Guardia Civil, Martín ha aseverado que "por supuesto que no". "¿Cómo va a estar Arganda 23 días sin Guardia Civil? Es un puesto principal de la Guardia Civil", ha dicho.

"Es una auténtica barbaridad. Una más de las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Todo lo que sea contra el de poder cargar contra el Gobierno de España. Está bien. Un poquito de responsabilidad", ha remachado el delegado del Gobierno.