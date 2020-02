PP dice que el proyecto de parking en Retiro se puede adaptar a demandas vecinales e insiste en que es bueno para Madrid

Publicado 19/02/2020 14:56:54 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz (PP), ha insistido en que el proyecto de parking subterráneo en la avenida Menéndez Pelayo "es bueno" para la ciudad para añadir, a continuación, que "se puede adaptar a las demandas de los vecinos".

Sanz, tras la comisión de Seguridad y Emergencias, ha subrayado que "existe esa necesidad de la actuación en superficie de ese aparcamiento" y que en este momento están en el proceso de "hablar con todas las asociaciones de vecinos y con los vecinos a título particular para saber cuál es su opinión". "Pero tenemos el convencimiento de que esa necesidad existe y que esa actuación es positiva para la ciudad", ha declarado.

"Por supuesto que se va a tener en cuenta la opinión de los vecinos pero también el criterio del equipo de gobierno es que esa actuación es positiva para la ciudad", ha subrayado la edil después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya afirmado esta mañana que se tendrá en cuenta el resultado de la consulta ciudadana.

Villacís también ha afirmado que la ciudad tiene otras prioridades, lo que ha sido replicado por Sanz afirmando que "es un proyecto no solo de distrito, sino de ciudad, porque modifica y mejora las condiciones de ciudad, como en su momento hizo la rehabilitación de Serrano".

"NO TIENE QUE EXISTIR SIEMPRE UNA OPINIÓN IGUAL"

Preguntada por la postura de Cs --ayer el concejal 'naranja' Santiago Saura votó a favor de instar a Medio Ambiente a retirar el proyecto--, la portavoz ha expuesto que en un gobierno de coalición "no tiene que existir siempre una opinión igual, como en Valdemingómez". La concejala del PP ha destacado que es el área de Medio Ambiente la competente en una medida que entienden en su grupo como "buena para la ciudad".

Inmaculada Sanz ha recordado además las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuando se comprometió a llevar a cabo el proyecto "de la mano de los vecinos y consultando la realidad de las necesidades del distrito". Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre la posición de Saura, de la que ha dicho que será él el que tenga que explicarla.

"En todo caso, la posición del equipo de Gobierno es establecer esta iniciativa, que entendemos que va a ser buena para la ciudad porque mejora la movilidad, la calidad del aire en la zona y con esa actuación en superficie habrá un carril bus, un carril bici. Nosotros seguimos haciendo ese estudio de demanda más minucioso, pormenorizado, con los vecinos", ha contestado, tras insistir en que están "constatando que esa demanda vecinal (relativa al parking) existe y es importante".

Sanz ha continuado señalando que es una actuación "positiva para la ciudad". "Pero hemos dicho que no nos cerramos absolutamente a nada porque estamos hablando con los vecinos en este momento. Como representantes públicos que somos tenemos iniciativas y capacidad para desarrollar pero no queremos hacer las cosas de manera que no sean consensuadas con la máxima cantidad de vecinos", ha terminado.