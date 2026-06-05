El PP exige al delegado del Gobierno que haga "su puñetero trabajo" ante el aumento de la criminalidad en la región

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en la Antigua estación de tren de Bustarviejo, a 4 de junio de 2026, en Bustarviejo, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que haga "su puñetero trabajo" ante el aumento de la criminalidad en la Comunidad de Madrid y atienda las reclamaciones de más medios y personal para garantizar la seguridad.

Así lo ha trasladado el declaraciones a los medios desde Alcalá de Henares, después de conocer los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que refleja que la delincuencia en la Comunidad de Madrid ha subido un 2,3% en los primeros tres meses de 2026.

En concreto, se ha registrado un notable aumento de los homicidios y los delitos menos graves por reyertas y riñas tumultuarias, aunque con una bajada del 21% de las violaciones. Además, la cifra total de delitos denunciados en los primeros tres meses del año asciende a 101.238, más de dos puntos porcentuales de los 98.974 del año pasado

"Cuando uno ve los datos de la Comunidad de Madrid entiende el porqué del silencio", ha señalado Serrano, quien ha apuntado también al aumento de secuestros en la capital (+66,7%), delitos por drogas (+41%) y riñas tumultuarias estrechamente vinculados a los delitos de bandas (+14,7%).

Frente a estos datos, Serrano ha criticado que el delegado del Gobierno, al que se ha referido como "Paco Pantanos", esté "visitando embalses", "atacando" a alcaldes y alcaldesas del PP o "inmiscuyéndose en cuestiones que no son su competencia".

A su juicio, Martín debería atender las reclamaciones de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), del conjunto de municipios y de las propias Policías locales y Guardia Civil, que, según ha indicado, están pidiendo más medios y más personal.

El objetivo, ha señalado Serrano, es que la Comunidad de Madrid, "una de las regiones más importantes de Europa", siga siendo "una región segura". "Desde aquí le exijo una vez más al delegado del Gobierno que haga su puñetero trabajo. Tiene que garantizar la seguridad de los madrileños, y hay que decirlo: ahora mismo no lo está haciendo", ha afirmado.

El secretario general del PP madrileño ha sugerido que el delegado podría estar "preocupado" por "todas las cosas que están saliendo del PSOE" y por el "origen del sanchismo". "A lo mejor está preocupado por cosas que pueden salir y que a lo mejor le afecten a él, y quizá por eso no está tan pendiente de sus propias competencias", ha deslizado.