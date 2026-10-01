PP insiste en alertar sobre 'la ley de nietos' y el CERA mientras Más Madrid lo tacha de "parida" y "trumpista"

Archivo - Hemiciclo de la Asamblea durante un debate - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha insistido este jueves en alertar sobre la conocida como 'ley de nietos' y el impacto del aumento del CERA en la Comunidad mientras que Más Madrid lo ha tachado de "parida" y de "trumpista".

Este choque ha tenido lugar durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Más Madrid --tumbada por PP y Vox-- pidiendo que se facilitara la asistencia jurídica franquista a los españoles inscritos en la circunscripción de Madrid "cuyo derecho al sufragio activo esté suspendido como medida cautelar en procesos judiciales de los que no sean parte", en relación a la conocida como 'ley de nietos'.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha afirmado que la derecha se está "inventando una parida "sumándose a tren del 'trumpismo" que ven "golpes de Estado para no reconocer los procesos democráticos". En este proceso consideran que lo que hacen es "vulnerar derechos fundamentales de ciudadanos españoles", el derecho al voto.

"Ustedes simplemente quieren hacer lo mismo que hace todo el 'trumpismo' en todo el mundo, es sembrar la semilla de la desconfianza de la democracia, para generar un proceso autoritario", ha lanzado Martínez Abarca.

El diputado regionalista ha hecho un llamamiento ante su "vulneración" de derechos y que tenga un "efecto bumerán" y que acudan a las urnas "con toda la fuerza democrática" para "defender como hicieron sus abuelos y bisabuelos la democracia en España".

PP CONFÍA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En cambio, desde el PP Rafael Núñez Huesca ha criticado la instrucción de Sofía Puente que ampliaba la posibilidad de nacionalización "independientemente de quién fuera su familiar o por qué emigrara".

"¿Cuál es el resultado? 2,4 millones de solicitudes de nacionalización. Alrededor de 600.000 ya están aceptadas y unas 300.000 ya están inscritos en el CERA", ha apuntado, cifrando además en 130.000 personas el incremento del voto CERA en la región, un 40% desde 2022, lo que supone casi tres veces el incremento de Cataluña.

Núñez Huesca ha insistido en que casos como Madarcos donde actualmente hay más inscritos fuera del municipio que dentro, o los casos de Fuenlabrada, Getafe y Alcalá de Henares en un 25%. "Dentro de unas semanas esta Asamblea va a poner en marcha una comisión de estudio para conocer el verdadero impacto de la ley de nietos en la Comunidad de Madrid. Y les aseguro que ahí sí que vamos a conocer la verdad", ha rematado.

PSOE RECUERDA YA HABÍA 'LEY DE NIETOS' EN 2023

En la misma línea, desde el PSOE el parlamentario Juanjo Marcano también ha puesto el foco en que hace casi cuatro años que se aprobó la Ley de Memoria Democrática y un año desde que se acabó el plazo para presentar solicitudes de nacionalidad acogiéndose a la 'ley de nietos' con una "instrucción calcada a la de 2008 de la que tampoco han dicho nada".

"Ustedes hacen ruido con eso ahora, sembrando todo tipo de dudas sobre el censo electoral porque creen que han encontrado filón y porque se han desdibujado de tal forma que le compran cualquier marco a la ultraderecha", ha cargado contra el PP.

Además, ha recordado que el voto Censo Español de Residentes Ausentes (CERA) no representa "ni el 10%" del total del censo y que, además, las últimas elecciones generales de 2023 ya estaba en vigor la 'ley de nietos' y este le "favoreció" a los 'populares'.

VOX VE "OBSCENA, INDECENTE Y ANTIDEMOCRÁTICA" LA PROPUESTA

En cambio, la diputada de Vox Ana Velasco ha tachado la propuesta de "obscena, indecente y antidemocrática" y ha afirmado que en el caso de que Más Madrid fuera demócrata acataría la sentencia del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar el voto para "las personas que han obtenido la nacionalidad española sin acreditar de forma fehaciente su vinculación con familiares que sufrieron exilio".

Velasco sostiene que el objetivo es que la obtención de la nacionalidad "no sea fraudulenta" y considera que la asistencia jurídica a las personas inscritas "sin ninguna garantía" en la circunscripción de Madrid "como supuestos españoles" sería prevaricación.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de Madrid es, precisamente, impedir que se cometa ese fraude ¿Pero es que ustedes, señorías de Más Madrid, no quieren tener todas las garantías de que la ley se aplique correctamente? Le contesto yo, claro que no quieren. Porque si así se hiciera, el pucherazo que están preparando con nocturnidad y alegría para las próximas elecciones generales, fracasaría", ha rematado.