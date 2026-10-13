PP insiste en que el delegado será "responsable" de lo que pase en acampada de Sol: "Es un foco de terror y de suciedad"

Ambiente en la acmapada por la vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, será "responsable" de lo que pase en la acampada en la Puerta del Sol, que ha tachado de "foco de terror y de suciedad".

"Es un disparate, un foco de terror, un foco de suciedad (...) Solo el hecho de que al pasar por ahí haya ese olor a orines, ese olor nauseabundo, esas personas ahí con esos tolos y esas tiendas de campaña... A mí me parece que es una falta total de respeto a una ciudad y a un país que se precie tener eso en el centro de su capital", ha lanzado el 'popular' en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a criticar la "inacción" del Ejecutivo central.

Díaz-Pache ha afirmado que como consecuencia de la acampada se "está hundiendo el negocio de los comerciantes" y la "imagen de Madrid", ya que se está "privatizando un espacio público para el uso de unos pocos".

Al respecto, ha criticado que la "plaza fundamental del centro de la capital de España" esté "tomada por unos radicales que han acampado allí" y que tienen "eso asqueroso" y gestionan de "manera mafiosa "sin dejar "cruzar a la gente".

"Los comerciantes están perdiendo del orden del 60, del 70% de su facturación, no hay derecho a que esto esté permitiéndolo, y lo está permitiendo el delegado del Gobierno al que hacemos responsable de cualquier consecuencia que pueda tener también en la seguridad y sobre el patrimonio", ha proseguido el portavoz. En este punto ha situado la mirada en la Real Casa de Correos y el Oso y el Madroño, ambos "vandalizados" por los concentrados.

Considera que la institución que dirige Martín está optando por la inacción "porque les interesa que haya ese ruido, esa degradación de los espacios públicos porque les interesa eso para España".

Díaz-Pache ha asegurado que la acampada "no es" ni "nunca fue" por la causa del acceso a la vivienda, sino un "movimiento político de la izquierda y la ultraizquierda para hablar de cualquier cosa, simplemente que se vea las calles incendiadas".