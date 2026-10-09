PP de Madrid alerta de la "batasunización" de Más Madrid y avisa de que no van a permitir que se "normalicen amenazas"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha alertado este viernes de la "batasunización" de Más Madrid y ha avisado de que no van a permitir que se "normalicen las amenazas", ya que no se puede "presumir de demócrata" y después "utilizar la intimidación, la violencia y amenazar con que no habrá paz en las calles".

"La ultraizquierda en esta Asamblea ha cruzado ya todas las líneas y no vamos a permitir que normalicen las amenazas y la violencia (...) La democracia no puede convertirse en rehén de quienes creen que las calles son suyas", ha afirmado el portavoz 'popular' en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Lo ha trasladado después de que este jueves el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, haya presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, por "amenazas" y haya remitido una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que le insta a garantizar una campaña "en libertad".

Así, ha subrayado que las calles no son "de la izquierda", al igual que las instituciones, y la libertad de expresión "no ampara las llamadas a la violencia".

Díaz-Pache ha destacado que no van a permitir que "el miedo sustituya a la ley ni que la presión en las calles sustituya a lo que ocurre en las urnas", además de asegurar que la democracia se defiende "respetando las instituciones, garantizando las elecciones limpias y aceptando la voluntad de los ciudadanos".

"Lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid yo creo que fue extraordinariamente grave", ha apuntado, al subrayar que Bergerot "asentía y repetía no habrá paz en las calles" cuando le preguntaron tanto él como la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, si se estaba refiriendo a unas "amenazas físicas" y "concretas".

Al hilo, ha señalado que este discurso ya lo han visto "durante muchos años desgraciadamente en el País Vasco" alentando que no haya paz en las calles si la izquierda entiende que "no ocurre lo que tiene que ocurrir desde el punto de vista político".