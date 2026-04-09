PP de Madrid asegura que Sánchez continúa en Moncloa porque "es lo único que le separa de compartir celda" con Ábalos

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, atiende a los medios al término de una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa en el Palacio de La Moncloa porque "es lo único que le separa de compartir celda" con el exministro José Luis Ábalos o el exasesor Koldo García.

Lo ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación en la antesala del Pleno de la Asamblea, después de que ayer arrancara en el Tribunal Supremo el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

"Esta semana el sanchismo se ha sentado en el banquillo de los acusados gracias al trabajo de muchos profesionales, de funcionarios, fiscales, agentes de la Guardia Civil y al trabajo del Grupo Parlamentario Popular que llevó a la Fiscalía Anticorrupción una sospecha en unos contratos de mascarillas", ha defendido el portavoz 'popular'.

Así, ha criticado que Ábalos defendiera una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy hablando de corrupción y ahora se siente "en el banquillo de los acusados por siete delitos de corrupción, precisamente por el tema de las mascarillas".

Díaz-Pache ha subrayado que mientras en el peor momento de la pandemia el Gobierno madrileño "se esforzaba" por traer material a la región y los profesionales de la salud trataban de paliar los efectos de esta pandemia, "el sanchismo estaba desplegando una red criminal para perpetuarse en el poder y para robar a manos llenas".