La candidata al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo interviene durante un acto de cierre de campaña electoral del Partido Popular de Madrid, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha cerrado campaña este viernes en el centro de la capital animando a los españoles a ser "activistas y protagonistas" en la salida del "sanchismo" del Palacio de La Moncloa, votando en las elecciones del 29 de noviembre y participando en el cambio de Gobierno, con guiños al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría.

Ha sido la número dos al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, la encargada de repartir a todos unas camisetas con el mensaje de 'A Pedro Sánchez lo eché yo', uno de los guiños más aplaudidos en el mitin de cierre madrileño de la campaña.

El cierre ha tenido lugar en una terraza del centro de la capital protagonizado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. También se han sumado al mismo el cabeza de lista al Senado por Madrid, Pedro Rollán, y el secretario general de los 'populares' madrileños, Alfonso Serrano, así como la expresidenta Esperanza Aguirre.

Ayuso ha cerrado su última intervención antes de la jornada de reflexión con una imagen del joven vasco en una mesa electoral rodeado de agentes de la Ertzaintza. "Cuando uno pregunta por qué te afilias a un partido, yo me afilié por esto, yo me afilié por el País Vasco. No podía entender que en España alguien tuviera que sufrir lo que otra vez está sufriendo Jon y tantos jóvenes españoles en su tierra", ha subrayado la líder del PP madrileño.

También ha defendido que lo que ocurre en España entera "es cosa de Madrid" y la capital "nunca va a fallar a todos los españoles", por ello, considera que estas elecciones van "de violencia o convivencia". De esta manera, ha apelado a la "España silenciada y esforzada" para el cambio en el Gobierno de la nación tras las elecciones del 29 de noviembre frente a "bandos, matones y violentos".

EL "ALCALDE DE ESPAÑA"

El "alcalde de España", como ha sido descrito José Luis Martínez-Almeida, en todos y cada uno de los mítines de esta campaña, ha recorrido medio país en estas dos semanas, de Toledo a Ciudad Real, de Santiago a Coruña o Sevilla.

Almeida ha tirado de humor en esta campaña, incluso se ha atrevido a empezar una de sus últimas intervenciones a la velocidad del rayo, como si estuviese 'cantando' el temario de su oposición a la Abogacía del Estado.

Pero si ha habido un común denominador en las intervenciones de Almeida en los mitines ha sido el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. Tiene claro que cada voto cuenta y que no se trata solo de ganar este domingo en las urnas sino el lograr el "hundimiento del sanchismo", el partido de "los bailecitos y la frivolidad".

El regidor ha sostenido que el PP es el partido con "capacidad de mirar a su derecha e izquierda" en ese "proyecto de mayoría social", que ya ha demostrado su capacidad para "sacar a España de cualquier atolladero, por dificultoso que sea, en el ámbito de la gestión", como ya hicieran José María Aznar en 1996 y Mariano Rajoy en 2011. Sus últimas palabras en los mítines siempre han sido para poner sobre la mesa que las elecciones del domingo son una dicotomía entre "democracia o Sánchez".

LA "FEMINISTA AMAZÓNICA" Y SU CAMISETA 'A SÁNCHEZ LE ECHÉ YO'

La "feminista amazónica" Cayetana Álvarez de Toledo, como la ha presentado el alcalde, ha instado a que desde el domingo "vuelvan la verdad y la belleza", la que ve la vida "como un salmón, río arriba, río arriba", como le dice siempre a sus dos hijas.

Ella, que se ha presentado como "española por elección", tiene el compromiso de acabar con "los dos flagelos que han lastrado la convivencia nacional, el separatismo y el guerracivilismo". 'Por mi que no quede' es su lema vital, como podría escribir en su lápida, ha afirmado.

No se ha olvidado, como no lo ha hecho a lo largo de la campaña, de los ceutíes y del presidente Vivas "por defender la nación", porque la dignidad nacional no se debate "ni en Waterloo ni en Rabat". Tampoco de las víctimas de Urda y Adamuz porque la política es tan importante "que no puede quedarse en manos de los peores".

Cayetana Álvarez de Toledo ha llamado a "dignificar la política", como ha hecho Jon Echeverría en el País Vasco, "un chico de 22 años de aspecto frágil que está defendiendo la libertad en Guipúzcoa, que ha plantado cara a la violencia y a quienes la legitiman". "Es el rostro de una España nueva, de una juventud adulta, libre, esperanzada", ha descrito.

Y no se ha olvidado de las mujeres. "No somos de cuotas, no vamos de víctimas, no criminalizamos a los hombres porque son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas y nuestros hijos. No aceptamos que nos utilicen jamás. Ellos sí han utilizado a mujeres como mercancía para ministros. Calladitas nos quiere la izquierda pero no nos vamos a callar, vamos a devolver a las mujeres su voz, su fuerza y su dignidad", se ha comprometido. Al final del mitin, todos los representantes 'populares' se han puesto la camiseta de Álvarez de Toledo pidiendo la "salida" de Sánchez.

ROLLÁN NO DA "NADA POR SENTADO"

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Senado por Madrid ha puesto el foco en que hace falta un último esfuerzo ya que todavía no se puede dar "nada por sentado". "Merece la pena porque España bien merece nuestro esfuerzo. Este domingo lo que nos jugamos es España, es nuestro futuro, el de nuestros hijos. Pedro Sánchez quiere que votemos como si nada hubiera ocurrido estos últimos ocho años", ha subrayado.

Así, ha indicado que los españoles no olvidarán "escándalos, corrupción, mentiras, amenazas, persecución, enchufismo, sobrinas, primas ni cloacas" y ha reivindicado ante loa "sanchistas" que la "fuerza de la gente decente" va a llevar a Feijóo a La Moncloa.

De su lado, Serrano ha agradecido la labor que van a realizar cerca de 10.000 interventores y apoderados que van a estar este domingo "vigilando las elecciones", además de aprovechar para agradecer a todos ellos y a simpatizantes que han puesto carpas y han llevado el mensaje del PP a todos los municipios.

"Porque la fortaleza de este partido y de sus afiliados se ha visto sobre todo cuando llueve. A todos los que llenasteis la Caja Mágica, que nos cuenten cuentos, no hay partido en España que un miércoles sea capaz de juntar 11.000 personas por la tarde y eso lo ha hecho el Partido Popular de Madrid. Y además de llenar actos, el domingo llenaremos las urnas de votos del Partido Popular", ha reivindicado. Espera que dentro de dos días celebren juntos "algo histórico", que es "el final del sanchismo" y la llegada de Alberto Núñez Feijóo "a La Moncloa".

También se ha referido al "coro de moderaditos", en alusión a los profesores en huelga que han protestado en varios actos del partido, de los que ha ironizado que han "hablado con educación, sin insultar, sin amedrentar y sin intentar boicotearnos". "Un ejemplo, vamos, de educación y buenas formas", ha expresado.