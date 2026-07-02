PP de Madrid cree que Mercedes González "nunca fue digna" de dirigir Guardia Civil: "Es una pieza más del sanchismo"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, "nunca fue digna" de dirigir la institución y ha asegurado que es "una pieza más de esta organización criminal, que es el sanchismo".

Lo ha señalado así en declaraciones a los medios de comunicación desde los pasillos de la Asamblea después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, haya acordado citar como investigados a Mercedes González y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

"Mercedes González nunca fue digna de dirigir una institución que ha servido a España con honor durante más de 180 años, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no va a hacer nada. Cualquier otro gobierno habría cesado instantáneamente a la directora general y es evidente que el Gobierno de Sánchez no lo va a hacer", ha lamentado el portavoz 'popular'.

Así, ha subrayado que González "no es un verso libre" sino "una pieza más" dedicada a "pervertir todas las instituciones para ponerla al servicio del autócrata", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Va a ser la Guardia Civil, precisamente, que no se deja amedrentar ni siquiera por sus mandos, que sirve como honor desde hace tanto tiempo... Va a ser la Guardia Civil, van a ser los policías nacionales, van a ser los jueces, los fiscales, los periodistas libres, los funcionarios honrados, la nación española, quien va a frenar a este autócrata que intenta robarnos el país", ha reivindicado.