PP de Madrid critica que la gestión del Gobierno esté llevando "a la decadencia absoluta" en infraestructuras

1080141.1.260.149.20260421150058 Archivo - La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante una Pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, Ana Millán, ha criticado este martes que la gestión del Gobierno de la nación esté llevando a la "decadencia absoluta" en materia de infraestructuras que fueron "un orgullo" en España.

Así lo ha señalado la 'popular' en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras el acto que ha celebrado el Partido Popular en Getafe para hablar de infraestructuras. "Esta decadencia es el claro ejemplo del modelo socialista que solo sabe crear pobreza y miseria", ha señalado.

En concreto, ha hecho alusión a la red de Cercanías que en Madrid está "colapsada" y ha reprochado que ahora pretendan "poner parches para tapar ocho años de dejadez mientras hay un deterioro evidente y continuado", al insistir en que "no son incidencias puntuales".

Al servicio que Millán considera "deficiente", ha añadido que el 80% de la red "no puede ser utilizada por personas con discapacidad, por ejemplo", algo que "contrasta con el Metro de Madrid, que tiene un 83% de sus estaciones accesibles".

"El plan que ha presentado el Gobierno para modernizar la C5 es una nueva cortina de humo. Solo nos han contado 5 unidades de las 79 que nos han dicho que van a incorporar. Pero de medidas y de mejoras no hemos visto nada", ha criticado, a lo que ha añadido que la única alternativa a esta "desidia" es "un gobierno del PP en La Moncloa".