PP de Madrid critica la "indignidad" del delegado al ir a Móstoles a "insultar y faltar al honor" al alcalde

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este viernes la "indignidad y falta de respeto" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, al ir a la Junta Local de Seguridad de Móstoles a "insultar y faltar al honor" al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, por el presunto caso de acoso sexual a una exconcejala.

"El delegado del Gobierno ha dado un nuevo ejemplo de indignidad, de falta de respeto y de no tener ningún tipo de escrúpulos. Hoy ha ido al Ayuntamiento de un alcalde a insultarle y a faltarle al honor, una línea que pensábamos que no iba a traspasar", ha reprochado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha señalado que se trata de la misma persona que utilizaba sus visitas a la Puerta del Sol el Dos de Mayo, festividad regional, para "atacar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ayer, todos pudimos ver la cara de psicópata peligroso que tenía Pedro Sánchez mientras intentaba manipular el Comité Federal del Partido Socialista. Ese es el estilo, el suyo y el de todos sus secuaces, como el actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid", ha lamentado el representante 'popular'.

Serrano ha asegurado que no van a recibir "ningún tipo de lecciones de este elemento" que pertenece a un Gobierno que es "corrupto". "Un elemento que estuvo en el germen del pitufeo del crowdfunding para la campaña de primarias de Pedro Sánchez", ha expresado, a la vez que ha subrayado que es un "delegado del sanchismo" que tiene "desprotegidos a los ayuntamientos cuando no cubre las plazas de Policía o Guardia Civil".

"Es un delegado que pertenece a un Gobierno plagado de puteros y que ha utilizado el dinero público para pagar a amiguitas y colocarlas en sitios públicos con su silencio cómplice. Tengo un mensaje para ti, impresentable delegado del Gobierno: no os tenemos miedo, nadie del PP de Madrid lo tiene. No vais a poder aplacar un proyecto político que representa a la mayoría de madrileños y que el año que viene volverá a dejaros donde os corresponde", ha lanzado.

Lo ha señalado así después de que Bautista haya informado de que presentará una querella contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor tras aprovechar la Junta Local de Seguridad de la ciudad para hacer declaraciones sobre el presunto caso de acoso sexual.

Durante la Junta Local de Seguridad, Bautista ha reprochado a Martín que utilice una "reunión institucional" centrada en seguridad ciudadana para lanzarle ataques personales, apuntan fuentes municipales, que tachan de "vergonzoso" que se instrumentalicen instituciones con fines políticos.

Por su parte, Martín ha respondido a esta noticia deslizando ante los medios de comunicación que Bautista "bastantes explicaciones tendrá que dar" a la Justicia "como para querer empezar los procesos" de presentar una querella en su contra.