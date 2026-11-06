PP de Madrid defiende que Feijóo "va a garantizar las pensiones" frente a las "trampas" de la izquierda

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha defendido este viernes que el candidato del PP a las elecciones del 29 de noviembre y líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, "va a garantizar las pensiones" frente a las "trampas" que asegura que quiere promover la izquierda.

Así lo ha expresado el candidato al Congreso de los Diputados Carlos Novillo en un mitin en Arganda de Rey junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, donde ha señalado que Feijóo va garantizar la remuneración de las pensiones porque es "un hombre de palabra".

"Ahora, el trabajo que va a haber que hacer para cumplir ese compromiso va a ser enorme, porque la auditoría que hay que hacer de las cuentas del Estado, ya sabemos lo que puede salir", ha afirmado, si bien ha insistido en que están "garantizadas" para todos los jubilados españoles.

De su lado, y sobre los "sacrificios" de los que habló el candidato del PP en este sentido, Serrano ha pedido "no comprar la interpretación de las palabras que hace la izquierda" porque todos los ciudadanos hacen "sacrificios cada día". "Sacrificio es trabajar, es acostarte más tarde porque hay que preparar los uniformes de los niños. Sacrificio es estar unas horas más en el trabajo porque quieres cobrar un plus, es quitarte de estar con tus amigos porque quieres estudiar y sacar mejores notas. Eso no supone un recorte de derechos", ha explicado.

Además, ha asegurado que "nunca un gobierno del Partido Popular ha bajado las pensiones" pero ha pedido "no engañar a la gente" porque hay que ir "revisando ese modelo para garantizar que las pensiones crezcan igual que el Índice de Precios al Consumo todos los años".

Por otro lado, Serrano ha reaccionado a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Europea (EPPO) ha sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo).

"6.000 millones de euros de fondos europeos de Next Generation vinieron a España directamente a Adif, al administrador de infraestructuras ferroviarias, que es un ente público, que es el que debe garantizar el estado de las infraestructuras ferroviarias, estaciones y vías", ha defendido, frente a un Gobierno que es "incapaz de presentar presupuestos" y luego estas candidatos no las invierten "en mejorar las infraestructuras ferroviarias y garantizar la seguridad".