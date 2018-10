PP de Madrid encarga encuestas en 14 municipios donde hay dudas con los candidatos a los próximos comicios

Publicado 09/10/2018 20:26:11 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha encargado la realización de encuestas sobre candidatos a las elecciones municipales del año que viene en un total de catorce municipios de la Comunidad de Madrid en los que hay dudas sobre el perfil del aspirante.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la dirección regional del partido, que han detallado que entre los municipios destacan algunos como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón, localidades donde ya gobierna el PP.

La encuesta se está realizando sobre nombres, y no sobre perfiles, como sucede en otros territorios. La intención es encontrar pistas con los dirigentes que más apoyos podría recabar en aquellos lugares donde no tienen un nombre claro o los actuales regidores ya han dicho que no se van a volver a presentar.

Al margen de este encargo, el PP, ya a nivel nacional, está realizando macroencuestas en algunos territorios con la misma finalidad, un trabajo de campo que empezó a realizarse en el mes de septiembre y donde se han includo, por ejemplo, la propia Comunidad de Madrid o la capital.

Se prevé que a lo largo de este mes o de noviembre, como muy tarde, el presidente del partido, Pablo Casado, decida junto a su equipo cuáles son los nombres para las próximas elecciones, antes de la convención nacional extraordinaria que va a celebrar el PP en el mes de diciembre.

En el caso de Madrid, el actual presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, o el portavoz del Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, no tienen claras sus opciones para repetir y en las encuestas suenan otros nombres como el de Manuel Pizarro; el regidor de Boadilla del Monte, Antonio González Terol o el de la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina.