PP de Madrid estudia acciones legales contra edil de Móstoles por actuar "de mala fe" y "prefabricar pruebas"

Se reafirma en que no hay "caso de acoso", apunta a una "vendetta" y dice que Ayuso "no ha tapado nada"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). Serrano ha comparecido tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde.
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 13:31
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha informado este viernes que estudiará las acciones legales necesarias contra la concejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal", al grabar unas conversaciones tras las acusaciones el alcalde, Manuel Bautista, de acoso sexual.

En una rueda de prensa a los medios de comunicación desde la sede del partido, en la calle Génova, ha asegurado que "no existió" acoso a esta concejala sino que se ha intentando "construir un caso" para darle "presunción de veracidad" a unas horas de las elecciones en Aragón.

Así, ha denunciado que la edil ha actuado "de mala fe" llegando a "grabar sin autorización" unas conversaciones en el partido. "No es un caso de acoso sexual y la presidenta no tiene nada que ver", ha aseverado, a la vez que espera que la conversación salga "entera" y "sin cortes ni manipulaciones".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

