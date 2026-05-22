PP de Madrid llama a "impulsar el cambio" desde la región: "No estamos condenados a resignarnos ni a agachar la cabeza"

Archivo - El senador del PP, Alfonso Serrano (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), participan en la I convención ideológica de NNGG de Madrid, en Las Rozas, a 15 de noviembre de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha hecho este viernes un llamamiento a los madrileños a "impulsar el cambio" y ha señalado que en la región no están "condenados a resignarse" ni a "agachar la cabeza", por lo que pondrán su "experiencia y esfuerzo al servicio de España y de Alberto Núñez Feijóo".

"Cada vez más españoles empiezan a sentir algo que ya no es una intuición ni un deseo, sino una expectativa política real. Y estamos convencidos que el cambio está más cerca. Pero no esperemos a que llegue, trabajemos por ello, sin distracciones", ha reivindicado el 'número dos' del PP de Madrid tras participar en unas jornadas del partido sobre las "claves del éxito" de la autonomía.

Así, cree que hay que usar "las señas de identidad" del partido a nivel regional que son "la valentía, el coraje y la libertad" y ha subrayado que le apoyan "una inmensa mayoría de madrileños" y un "ejército de ciudadanos que aspiran a un futuro de bienestar".

También ha cargado contra una izquierda madrileña que lleva "años sin entender Madrid" y cree que "no hay proyecto enfrente de lo que representa el PP de Madrid". "Ayuso lograría más votos y más escaños de los que obtuvo hace tres años. También sabemos que el estropicio, el enésimo estropicio que la Dirección Nacional del PSOE ha hecho en el Partido Socialista de Madrid, tampoco les ha valido para nada", ha valorado.

UN MADRID QUE "NO SE EXPLICA SOLO DESDE LA PUERTA DEL SOL"

Serrano ha defendido que todo esto no es "casualidad" sino "fruto del trabajo" y ha destacado que sería "un error" pensar que ha sido solo la labor de un "excelente Gobierno autonómico", ya que Madrid "no se explica solo desde la Puerta del Sol".

"Se explica desde cada alcalde que abre el despacho antes de que amanezca y lo cierra cuando ya no queda nadie. Se explica desde cada concejal que se enfrenta a problemas concretos y no a debates teóricos. Se explica desde cientos de personas que entienden la política como servicio y no como identidad. Y eso es probablemente lo que más orgullo debería generarnos a todos. Porque demasiadas veces la política española parece más bien una teatralización permanente", ha reivindicado.

Por otra parte, ha recordado que este mismo jueves se cumplieron cuatro años desde que la presidenta madrileña fue elegida para encabezar el partido a nivel regional y él "ha tenido el honor de acompañarla". "Creo sinceramente que tenemos que decirlo más y decirlo sin complejos. Tenemos derecho a sentir orgullo", ha aseverado.