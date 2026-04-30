PP de Madrid pide a sus afiliados estar "más atentos que nunca" en elecciones porque el PSOE es "capaz de todo"

Archivo - El senador popular Alfonso Serrano atiende a los medios durante la entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha pedido a sus afiliados en una carta estar "más atentos que nunca" en las próximas elecciones porque el PSOE es "capaz de todo" y ha hecho alusión a procesos anteriores con "escándalos de manipulación" del voto por correo que "han puesto en entredicho la limpieza que debería imperar" en democracia.

En una carta del secretario general del PP, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Millán, los 'populares' subrayan que es necesario estar "más atentos que nunca" y crear "un ejército electoral" de interventores y apoderados que sean "ojos y voz" en cada mesa electoral.

Su labor será "más que nunca, una misión de servicio público y de higiene democrática", tal y como consta en la misiva avanzada por 'Artículo 14' y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misma señalan que su compromiso es "el escudo que protege cada voto de la libertad frente a cualquier intento de juego sucio" e insiste en la importancia de no permitir que "nada ni nadie empañe la decisión de los ciudadanos".

"Por eso os pedimos que os inscribáis, que participéis y que atendais la llamada de vuestra sede cuando llegue el momento. Nos jugamos mucho. Ayúdanos a demostrar que, frente a sus tácticas, está nuestra transparencia y nuestra entrega y compromiso con la democracia. Contamos contigo", expresan en la carta.

Consideran los 'populares' madrileños que el momento es "decisivo" para el futuro de la Comunidad y los municipios ya que las próximas elecciones de 2027 no son "una cita electoral más" sino "el muro de contención necesario" frente a aquellos que intentan "debilitar" las instituciones.

"No podemos ser ingenuos. Tenemos ante nosotros a un PSOE, liderado por Pedro Sánchez, cuyo historial nos obliga a estar más vigilantes que nunca", expresan, a la vez que hacen mención al proceso de regularización y de nacionalización algo que "va a alterar sustancialmente el censo electoral".

A ello, añaden que fue el propio Pedro Sánchez el que se hizo con el control de su partido "tras un proceso de primarias marcado por la controversia y las urnas ocultas tras una cortina". "Quien no respeta las reglas de su propia casa, difícilmente respetará las de todos", han señalado.

Este mismo jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado el "rigor" con el Gobierno de la nación está dando "el carné de español" a migrantes que no tienen "ninguna vinculación" con España, en el marco de la regularización extraordinaria, con el único objetivo de "inflar censos".

"Teniendo en cuenta que es un Gobierno tramposo, que de manera tramposa llegó a las instituciones y que de manera mafiosa utiliza los poderes del Estado contra los adversarios políticos. ¿Cómo no uno va a sospechar de las prisas de Pedro Sánchez por regularizar masivamente y nacionalizar masivamente?", se ha preguntado la dirigente regional.