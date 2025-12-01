PP de Madrid reivindica "ejercicio de músculo político y cívico" en Debod frente a Sánchez: "Vamos a seguir presionando"

El senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante la concentración contra la corrupción del Gobierno convocada por el PP, en el Templo de Debod, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado este lunes el "ejercicio de músculo político y cívico" que llevaron a cabo los 'populares' en la manifestación de este domingo en el Templo de Debod contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avisado de que van a seguir "presionando" a este Gobierno que es "incapaz de sacar nada adelante".

Así lo ha expresado el 'número dos' de la formación ante los medios de comunicación desde el inicio de una campaña informativa sobre los presupuestos de la capital, donde ha señalado que el PP demostró ayer que está "pegado a la calle" y puede mirar "a la cara a los ciudadanos" frente a un PSOE que "representa lo peor de la historia reciente de país en términos de higiene democrática".

"España no puede más, y ayer yo creo que se dijo alto y claro en las calles de Madrid, en un ejercicio de músculo político y cívico, que yo creo que es inédito en la historia de nuestro país, el que un partido político haya hecho un llamamiento a la ciudadanía en apenas 48 horas y decenas de miles, yo lo dejo ahí a cada uno, decenas de miles de personas salieron a la calle cuando las previsiones de tiempo no eran especialmente buenas y en un fin de semana también muy complicado", ha subrayado.

Así, Serrano ha expresado que está "muy orgulloso" de la respuesta que dieron los distritos de Madrid y los municipios de la región porque la situación de España es ya "inasumible". "Tenemos un Gobierno de España con un presidente y un PSOE que está más pendiente de qué van a publicar los medios de comunicación por la noche con nuevas exclusivas acerca de ese círculo de confianza de Pedro Sánchez que de gestionar lo público, que es a lo que se debería dedicar el Gobierno", ha criticado.

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en declaraciones a los periodistas desde Pozuelo de Alarcón ha insistido en que es un Gobierno que "no gestiona absolutamente nada" y que "solo está buscando cómo puede estar un día más en Moncloa".

"Y ayer la respuesta de los ciudadanos en Madrid fue ejemplar. Es estar ya hartos, es solicitarle que convoque elecciones y que realmente sean los ciudadanos los que con su voto puedan decidir el destino de esta nación, no una persona autócrata que ha decidido estar al margen de las instituciones, no aplicar evidentemente su programa con el que se presentó a las elecciones y, por tanto, traicionar a su electorado y a todos los españoles", ha criticado, a la vez que ha asegurado que seguirán insistiendo para que "pueda reinar la democracia".