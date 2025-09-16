PP de Madrid tilda de "cortina de humo" la ayuda de Gobierno para alquiler con opción a compra: "Está de lado del okupa"

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, posa para Europa Press, en el Senado, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). Al - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

GETAFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado de "cortina de humo" la nueva ayuda que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra para gente joven, al asegurar que se trata de un Ejecutivo de la nación que está "del lado del 'okupa'".

"Lo que no puede hacer el Gobierno de España, una vez más, es soltar cortinas de humo. De repente, ayer, sin ningún tipo de planificación, soltar nuevas medidas que nada van a ayudar a lo que es la mejora de la vivienda", ha valorado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones a los periodistas desde Getafe donde ha presentado una campaña contra la tasa de basuras .

Considera que en España no hay "problema de demanda" sino de oferta de vivienda por "la falta de suelo para construir nueva vivienda protegida". "Hay un problema de oferta en el sentido de que los propietarios de las viviendas no tienen las garantías jurídicas para poner sus pisos a alquilar. Y lo que debería hacer el Gobierno de España es copiar ejemplos como el que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, con el Plan Vive", ha defendido.

Así, ha asegurado que las únicas viviendas de protección o de precios seguibles que se están impulsando en Getafe son por parte del "Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", mientras que en municipios como Alcorcón o Parla "en los últimos años se han impulsado cero viviendas de protección".

La alternativa, ha indicado Serrano, es un Gobierno que está "más del lado del okupa que del lado del propietario" y que impulsa una normativa sobre vivienda que "lejos de mejorar el acceso a la vivienda, lo que ha hecho es reducir la oferta e incrementar los precios".