PP de Madrid ve "desalentadores" los datos de criminalidad e insta al delegado a preocuparse y dejar de "insultar"

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha sostenido que "los datos de criminalidad de la Comunidad de Madrid no pueden ser más desalentadores" y ha cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por pasarse "el día insultando" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "en lugar de preocuparse de su principal responsabilidad que es la seguridad de los madrileños".

"El delegado del Gobierno está más preocupado de un inmueble de la Comunidad de Madrid que de acabar con los narco pisos o garantizar la seguridad de los madrileños en sus propias viviendas", ha señalado el 'número dos' del PP madrileño en declaraciones difundidas a los medios.

Serrano ha hecho hincapié en que "todos los delitos se han incrementado entorno a un 3 % llegando a más de 200.000 delitos en los primeros 6 meses del año" y "todos están por encima de la media nacional".

"Desde el PP de Madrid exigimos al delegado del Gobierno que ponga todos los medios necesarios y deje de estar enfangando la convivencia en la Comunidad de Madrid y deje de actuar de un perrito faldero del Gobierno de Sánchez", ha remarcado, al tiempo que ha exigido que "completen las plantillas de Guardia Civil y Policía y no maquillen los datos de las relaciones de los puestos de trabajo". A su parecer, "si no puede hacerlo el que tiene que dimitir es el delegado del Gobierno".