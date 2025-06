PP-M pide "desbordar" la Plaza de España contra un Gobierno que "quiere tener una sociedad anestesiada y callada"

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido "desbordar" este domingo la Plaza de España en la manifestación que han convocado los 'populares' contra un Gobierno central que "quiere tener una sociedad anestesiada y callada".

"Es cierto que no sabemos cuándo va a haber elecciones, pero lo que quiere el Gobierno de España, el PSOE y sus fontaneros mediáticos es tener una sociedad anestesiada, callada, que nos demos por vencidos. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario", ha defendido ante los medios en una mesa informativa del PP en Arganda del Rey.

Serrano ha remarcado que lo que tiene que ver el Ejecutivo central y Europa es que "España ha dicho hasta aquí por todo lo que está ocurriendo" y ha recalcado que "hay suficientes motivos" para "llenar" las calles de Madrid y "desbordar" la Plaza de España.

"El PSOE está en una auténtica descomposición. Cualquiera que no comulgue con el sanchismo y no le diga sí al puto amo, es considerado un traidor. No se les permite la disidencia a ninguno y, si no, lo que utilizan son técnicas de matón y el aparato del Estado, como vienen utilizando con adversarios políticos, con jueces, con fiscales y con medios de comunicación", ha aseverado.

Asimismo, el secretario general del PP de Madrid ha destacado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta al Gobierno de España "con gestos" y ha asegurado que "se ha rebelado contra sus continuas concesiones a los independentistas" al marcharse de la Conferencia de Presidentes o "no dando dos besos" a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García.

"MEDIR TIEMPOS" CON LA MOCIÓN DE CENSURA

Sobre una posible moción de censura, Serrano ha insistido en que el PP "tiene que medir sus tiempos y trabajar en función de lo que mejor y más interese al conjunto de la ciudadanía" y ha cargado contra el presidente, Pedro Sánchez, que "solo actúa pensando en el interés propio y de su familia, ya ni si quiera el de su partido".

"Estamos viendo cómo (Sánchez) es capaz de dejar caer a cualquiera que se cruce en su camino. Es alguien que no tiene ningún tipo de escrúpulos al frente del Gobierno, y que todo le da igual con tal de mantenerse en el poder. Hay que dar todas las batallas cada día. No se trata de esperar a que convoquen las elecciones, porque no sabemos cuándo puede ocurrir eso. Hay que afrontar cada día como si fuera el último, porque nos va mucho en esto", ha remarcado.

Asimismo, ha asegurado que el PSOE "tiene como socios a golpistas, independentistas y herederos de ETA", mientras que el PP "tiene a la mayoría social de este país", por lo que ha pedido "unión con todos aquellos que quieren que acabe cuanto antes este gobierno".

"El antes y el después tiene que ser esa gran manifestación. Lo que no va a conseguir ni el gobierno, ni sus socios, ni sus fontaneros mediáticos, por muchas cloacas que utilicen desde Ferraz y desde Moncloa, es anestesiar a una sociedad que ha dicho hasta aquí", ha apuntado.

Serrano ha vuelto a insistir en que "lo que hay que hacer es estar preparados para afrontar cualquier reto en cualquier momento" y ha defendido que el PP "tiene un proyecto político para España de regeneración política y reactivación económica".