PP tumba la Casa de Campo del Este de MM con las Lagunas de Ambroz porque supondría "parar 18.000 viviendas necesarias"

Los votos en solitario del PP han tumbado la propuesta de "Casa de Campo del Este" planteada por Más Madrid, con las Lagunas de Ambroz en el centro porque, aunque comparten la filosofía de la iniciativa, supondría de facto "paralizar las 18.000 viviendas que son necesarias" en la zona, en palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el Pleno de Cibeles

Las Lagunas de Ambroz, ha continuado, se pondrán en valor con el Corredor Verde, el Bosque Metropolitano y la nueva Centralidad del Este. La iniciativa de Más Madrid ha contado con la abstención de Vox y el apoyo del PSOE.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha planteado en Cibeles un corredor ecológico que una las lagunas con el Parque Regional del Sureste atravesando los municipios de Madrid, Coslada y San Fernando de Henares. La clave sería proteger las Lagunas de Ambroz y "preservarlas para las generaciones futuras para que este lugar deje de ser un espacio olvidado, abandonado y víctima de todo tipo de agresiones medioambientales".

Se trata, como ha recordado, del "mayor humedal existente dentro del municipio de Madrid, algo que las convierte en totalmente extraordinarias". Son unas lagunas originadas como consecuencia de la excavación minera y que han experimentado en la última década y media "un proceso de regeneración espontánea maravilloso, de forma que en la actualidad albergan una biodiversidad importante". Organizaciones medioambientales y científicas de España han censado más de 1.500 especies, algunas "nuevas para la ciencia e incluso especies en peligro de extinción".

Sin embargo, como ha advertido, "este ecosistema que se está regenerando corre un riesgo manifiesto de sucumbir por la actividad de las excavadoras o si se reanuda la explotación minera". Más Madrid ha demandado al Ayuntamiento "reclasificar la totalidad del ámbito de la nueva Centralidad del Este como suelo no urbanizable protegido para preservarlo como un gran espacio natural y poder crear así la Casa del Campo del Este" incluyendo las lagunas en el inventario de masas de agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

"No dejemos pasar esta oportunidad histórica para esta ciudad", ha demandado Nieto. El delegado, por su parte, ha asegurado que comparten la filosofía que emana de la proposición, aunque ha defendido que el equipo de Gobierno "ya está trabajando" en esa línea de protección del valor natural de las Lagunas de Ambroz.

Carabante se ha referido al Corredor Verde, en el que han empezado a trabajar junto con los ayuntamientos vecinos, además de con organizaciones ecologistas y vecinales, unido al Plan Especial del Bosque Metropolitano, que contempla las lagunas de Ambroz en sus niveles de protección máxima para preservarlas y, el borrador de la nueva Centralidad del Este, ya remitida a la Comunidad de Madrid para el primer documento de evaluación ambiental.

ESAS 18.000 VIVIENDAS "SON IMPRESCINDIBLES"

"Lo que pasa es que las iniciativas que plantean tienen unas derivadas desde el punto de vista normativo y urbanístico que complicarían más el procedimiento", ha argumentado el delegado, que sí cree que se puede "conciliar la necesidad de transformar entornos degradados y donde generar una oferta adecuada de vivienda, como puede ser la Centralidad del Este, con la necesaria protección del medio ambiente".

Para Carabante "es posible proteger un entorno como puede ser la Lagunas de Ambroz pero eso tiene que ser compatible con el desarrollo de la ciudad de Madrid". Ante eso ha comparado modelos, el de Más Madrid en el cuatrienio 2025-2019, "en el que paralizaron todos los desarrollos, en el que entendían que Madrid no debía crecer, en el que entendían que no era bueno generar vivienda", frente al del PP, que apoya "un desarrollo equilibrado, en el que es posible generar 18.000 viviendas en el entorno y hacerlo compatible con el respeto al medio ambiente".

Esas 18.000 viviendas "son imprescindibles y necesarias porque no cabe duda que hay una restricción importante en lo que afecta a la vivienda, entre otras cosas como consecuencia de los gobiernos de izquierdas".

El concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha defendido que "crear espacios verdes siempre es bueno", para recordar que su grupo "impulsó y apoyó el Bosque Metropolitano y la Casa de Campo Norte, el primero un cinturón verde que atraviesa toda la ciudad y la segunda una nueva Casa de Campo para disfrute de todos los madrileños".

En este punto, Ansaldo ha destacado que en las Lagunas de Ambroz, "un sitio donde prácticamente no hay nada, es una zona muy aprovechable en un futuro inmediato para paliar en parte el gran problema de esta ciudad, la vivienda". "El mejor borrador que hay para esa zona es la construcción de unas 18.000 viviendas, gran parte de ellas, casi el 50%, con algún grado de protección, y manteniendo las lagunas, que se integrarán como parte del Bosque Metropolitano".

VIVIENDA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La socialista Emilia Martínez no ha obviado que en este ámbito "convergen dos intereses legítimos para la ciudad, la necesidad de vivienda y la preservación de los valores ambientales que las Lagunas de Ambroz y su entorno albergan en el marco del plan de la nueva Centralidad del Este".

El voto del PSOE a favor de la proposición de Más Madrid "no es un voto en contra del desarrollo de Madrid y tampoco es un voto en contra de la política de vivienda", ha aclarado, para demandar "una figura de protección especialmente en un contexto de transformación urbana a gran escala" porque "lo que no tiene marcha atrás es la pérdida o la degradación de un espacio natural consolidado".